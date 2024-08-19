Генпрокуратура оспорит продажу бизнеса Raven Russia местному менеджменту

Генпрокуратура хочет оспорить состоявшуюся еще в 2022 году продажу бизнеса одного из крупнейших владельцев складов Raven Russia местному топ-менеджменту. Пока Московский арбитраж вернул иск из-за нарушений правил подсудности

Фото: rrpa.ru

Генеральная прокуратура просит признать недействительной сделку по продаже российского бизнеса инвестиционно-строительной компании Raven Russia местному топ-менеджменту. Соответствующее заявление она направила в Московский арбитраж 14 августа.

Ответчиками по этому делу выступают британская Raven Property Group, зарегистрированные в ОАЭ Phoenix Real Estate Investment Holdings Limited и Phoenix Property Group Limited, глава Raven Russia Игорь Богородов и Ярослав Шувалов. В числе третьих лиц указаны структуры, на балансе которых находятся складские комплексы Raven Russia, а также Федеральная антимонопольная служба (ФАС) и Росимущество.

Из искового заявления следует, что Генпрокуратура добивается признания ничтожным опционного соглашения от 17 марта 2022 года (в редакции дополнительного договора от 6 мая того же года) между Raven Property Group, Игорем Богородовым и Ярославом Шуваловым. Там же сказано, что предметом соглашения является приобретение акций Prestino Investments Limited (на данный момент — Phoenix Real Estate Investment Holdings Limited) и Raven Russia Holdings Cyprus Limited (сейчас — Phoenix Property Group Limited). С чем связаны требования ведомства, в документе не раскрывается. Само заявление Московский арбитраж решил вернуть, так как оно было подано с нарушением правил подсудности. Но в определении суда сказано, что ведомство сможет направить аналогичный иск в областную инстанцию.

РБК направил запрос в Генпрокуратуру, ФАС и Росимущество. В Raven Russia данный иск комментировать не стали.

Что такое Raven Russia

Raven Russia — один из крупнейших владельцев складов в России, в ее портфеле находится около 1,9 млн кв. м логистической недвижимости. Компания была создана в 2005 году британскими предпринимателями Антоном Билтоном и Глином Хиршем для инвестиций в российскую недвижимость, ее акции торговались на Лондонской фондовой бирже, а затем на Мосбирже. В 2018 году британская компания сменила название на Raven Property Group, а российское подразделение, в свою очередь, сохранило бренд Raven Russia.

После начала специальной военной операции на Украине компания 17 марта 2022 года объявила о намерении передать контроль над бизнесом в России местному топ-менеджменту во главе с руководителем подразделения Игорем Богородовым. Сама сделка была осуществлена с помощью компании Prestino Investments, писал Forbes. Компания выкупила 100% в кипрской Raven Russia (Holdings) Cyprus Limited, на балансе которой находились российские активы. В августе прошлого года издание со ссылкой на регистрационную палату Абу-Даби сообщало, что и Prestino Investments, и Raven Russia (Holdings) Cyprus Limited сменили юрисдикцию с Кипра на ОАЭ. Первая получила название Phoenix Real Estate Investment Holdings Limited, вторая — Phoenix Property Group Limited. Тогда представитель компании объяснял такое решение «наиболее эффективной организацией бизнес-процессов в условиях санкционных и контрсанкционных ограничений».

Весной этого года Raven Russia начала искать покупателей на три офисных и четыре складских комплекса, расположенных в Санкт-Петербурге и Московском регионе, рассказывали ранее РБК консультанты на рынке недвижимости. В самой компании это объясняли решением сфокусироваться на строительстве новых складских комплексов для арендаторов в тех проектах, где есть земельные участки под размещение новых зданий. На данный момент она уже закрыла сделку по продаже одного из бизнес-центров. Так, в конце июля новым владельцем комплекса «Примиум» (18,4 тыс. кв. м) на севере Санкт-Петербурга стал закрытый паевой инвестиционный фонд (ЗПИФ) «РД 2» под управлением компании «Сбережения плюс».