Bloomberg узнал об увеличении поставок нефти с Востока в Европу на 90%

В июле по трубопроводу через Египет в Европу с Ближнего Востока, преимущественно из Саудовской Аравии, было прокачено более 1 млн баррелей в день. Еще 1,2 млн, в основном из Ирака, поставлялось через Суэцкий канал

Фото: Future Publishing / Getty Images

Поставки нефти с Ближнего Востока могли увеличиться до 2,2 млн баррелей в сутки, сообщает Bloomberg. По оценке агентства, это на 90% больше, чем в январе (последний полный месяц до начала российской военной операции на Украине).

Согласно данным сервисов отслеживания судов, на которые ссылается Bloomberg, более 1 млн баррелей сырья в день поставлялось в Европу с Ближнего Востока в первые три недели июля по трубопроводу SuMed, который проложен через Египет. Объемы прокачки почти удвоились по сравнению с прошлым годом, отмечает агентство. По нему нефть качается из Саудовской Аравии. Наращивает поставки и Ирак. Последний транспортирует сырье через Суэцкий канал в Красное море (около 1,2 млн баррелей в день).

В начале июня Евросоюз ввел очередной пакет санкций, включающий частичное эмбарго на российскую нефть. Речь идет о запрете на поставки по морю.

В середине июля Bloomberg сообщал, что Европа впервые за шесть лет обогнала Азию по объемам поставок этого сырья из США, испортировав С января по май 213,1 млн баррелей, тогда как на Азию пришлось 191,1 млн баррелей. Последний раз такая ситуация (за тот же период) складывалась в 2016 году, когда США отменили запрет на экспорт сырой нефти.

Саудовская Аравия не исключила увеличения нефтедобычи с 10 млн до 13 млн баррелей в день, о чем ее просил президент США Джо Байден. В Госдепе также заявляли о наличии у Саудовской Аравии, ОАЭ и Кувейта возможностей нарастить добычу.

В конце июля Евросоюз решил смягчить запрет на сделки с «Роснефтью» и «Газпром нефтью», разрешив им перевозить нефть в третьи страны.