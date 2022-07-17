Госдеп заявил о возможности Абу-Даби и Эр-Рияда нарастить добычу нефти

По мнению советника по вопросам энергетики Хохштейна, добывать больше нефти могут и другие страны ОПЕК. Байден во время визита в Саудовскую Аравию призвал королевство к шагам в этом направлении

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У Саудовской Аравии, ОАЭ и Кувейта есть дополнительные мощности, чтобы увеличить добычу нефти, заявил в эфире CBS старший советник Госдепа по вопросам энергетики Амос Хохштейн. «Не буду говорить, насколько велики неиспользуемые мощности <...>, но они есть», — сказал он.

Дипломат добавил, что возможности есть и у других стран — остальные государства ОПЕК, по его мнению, тоже могут нарастить добычу.

Хохштейн на этой неделе сопровождал президента США Джо Байдена в поездке по Ближнему Востоку. Во время визита в Саудовскую Аравию Байден заявил, что ожидает от Эр-Рияда дальнейших шагов по увеличению поставок нефти в США. В опубликованном на сайте Белого дома совместном заявлении сторон говорилось, что королевство обязалось «поддерживать баланс мирового нефтяного рынка для устойчивого экономического роста».

Перед визитом в Саудовскую Аравию американский лидер написал статью для The Washington Post, в которой отметил важность энергетических ресурсов королевства для смягчения последствий российской военной операции на Украине.

На фоне боевых действий, санкций против России и угрозы прекращения поставок газа в страны ЕС в мире растут цены на энергоносители. The Wall Street Journal в марте писала о попытке США связаться с Эр-Риядом и Абу-Даби, чтобы попросить их нарастить объемы добычи нефти. По данным издания, представители ближневосточных стран отказались из-за ухудшившихся в последнее время отношений с Соединенными Штатами: администрация Байдена, по их мнению, недостаточно поддерживала вмешательство в конфликт в Йемене и сдержанно реагировала на удары хуситов. Кроме того, президент США обещал относиться к Саудовской Аравии как к изгою из-за убийства журналиста Джамаля Хашогги (Вашингтон считает виновным в организации этого преступления саудовского кронпринца Мухаммеда бен Салмана).

В начале июня участники сделки ОПЕК+ договорились увеличить квоту по добыче нефти на июль и август до 648 тыс. барр. в сутки ежемесячно (вместо запланированного увеличения на 432 тыс. барр. в день). В том же месяце министр энергетики США Дженнифер Грэнхолм в июне заявила, что Байден призывает производителей нефти и газа во всем мире нарастить добычу.

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Глава государства также просил нефтеперерабатывающие компании «немедленно» принять меры по увеличению поставок. «Недостаток нефтеперерабатывающих мощностей и, как следствие, беспрецедентная прибыль, притупляют эффект исторических действий моей администрации [по предотвращению роста цен на бензин]», — заявил Байден.