Как прошли четырехчасовые парламентские слушания по изменению налогов
В ходе парламентских слушаний в Госдуме 23 мая состоялся второй раунд публичного обсуждения готовящейся корректировки налоговой системы. О первом этапе дискуссии РБК подробно писал ранее. На этот раз слушания продлились более четырех часов, но конкретные параметры налоговых нововведений для граждан и бизнеса по-прежнему названы не были. О чем говорили Минфин, бизнес и парламентарии — в материале РБК.
Что нового сказал Минфин
Ключевые заявления главы Минфина Антона Силуанова в ходе парламентских слушаний сводятся к следующему.
- Семьям с двумя и более детьми предложат налоговый «кешбэк»
Минфин выступает за «разумную» прогрессию по налогу на доход физических лиц (НДФЛ), которая не коснется подавляющего большинства россиян, сказал Силуанов. При этом гражданам с двумя и более детьми, имеющим невысокие доходы, предложат налоговый вычет.
«Будет предложен вычет по НДФЛ, такие поручения давал президент, часть уплаченных налогов можно будет вернуть по итогам календарного года. Возврат будет оформлен с использованием механизмов оказания социальной поддержки и средств федерального бюджета. Такой кешбэк будет стимулировать легально зарабатывать, поскольку часть налога будет возвращаться», — заявил он.
Что подразумевается под невысокими доходами, власти пока не разъясняют. Ближайшая существующая аналогия: семьи со среднедушевым доходом менее одного регионального прожиточного минимума на человека, которые получают единое пособие на детей (но при этом такие семьи должны соответствовать и имущественным критериям — иметь не более одного автомобиля, не более одной квартиры и т.д.).
В целом фискальный эффект от введения полноценной прогрессии пока сложно оценить, но очевидно, что вначале он будет позитивным, несмотря на указанные льготы, полагает руководитель Института развития предпринимательства и экономики Артур Гафаров. «Доходная часть бюджета от НДФЛ может резко подняться вверх, потом будет снижение и фиксация на некотором новом, более высоком относительно текущего уровне», — прогнозирует он.
- Механизм поддержки инвестиций расширят
Правительство предлагает расширить налоговый механизм поддержки инвестиций, в первую очередь в высокотехнологичные проекты, указал Силуанов. Речь идет об инвестиционном налоговом вычете, в том числе и на федеральном уровне, а также о расширении механизма амортизационных отчислений в сфере высокотехнологического оборудования и расходов на НИОКР как источников инвестиций.
«Сегодня действует повышающий коэффициент для проведения НИОКР для компаний при расчете расходов, что позволяет уменьшать налогооблагаемую прибыль. В соответствии с поручением президента этот коэффициент предлагаем повысить с 1,5 до 2. То есть налог на прибыль будет платиться с меньшего размера налогооблагаемой прибыли», — отметил министр.
Механизм инвестиционного налогового вычета в России существует, но на уровне регионов: региональное законодательство позволяет уменьшать сумму исчисленного к уплате налога на прибыль на сумму инвестиций в основные средства. Вычет введен почти во всех регионах, но «не работает», потому что субъектам предоставлять его невыгодно — возникает кассовый разрыв, сказал на слушаниях президент «Опоры России» Александр Калинин.
- Критерии применения упрощенной системы налогообложения расширят
«Планируем расширить границы, при которых бизнес будет иметь право применять «упрощенку» при одновременном сближении условий налогообложения с обычной системой налогообложения», — сказал Силуанов. Цель этого предложения — выравнивание условий конкуренции между разными экономическими субъектами, снижение интереса выстраивать схемы от ухода из-под налогообложения, дробя бизнес, пояснил он. На сегодняшний день право применять УСН имеют компании с годовым доходом до 265,8 млн руб. (этот предел ежегодно индексируется) и численностью сотрудников не более 130 человек.
Силуанов также повторил, что власти готовят амнистию «для тех налогоплательщиков, кто готов работать вбелую и отказаться от схем дробления бизнеса». Но законодательного закрепления понятия «дробление» и его отдельных критериев вряд ли стоит ожидать, так как «в рамках Налогового кодекса вряд ли возможно описать столь масштабное явление и учесть все нюансы», говорит исполнительный директор юрфирмы «Двитекс» Жанна Супряга. По ее мнению, с большей долей вероятности стоит ожидать введения в Налоговый кодекс переходного периода при превышении показателей, позволяющих использовать УСН.
- Регионы получат больше полномочий в сфере налогообложения
Следует дать больше полномочий субъектам и муниципалитетам по налогообложению дорогостоящих объектов, земельных участков, операций с имуществом, заявил Силуанов. «На экспертом совете прозвучали предложения от глав регионов и муниципалитетов преобразовать курортный сбор и туристический налог. Рассмотрим эту инициативу», — отметил он. Сейчас курортный сбор, то есть плату за пользование курортной инфраструктурой, в экспериментальном порядке взимают только в Крыму, Алтайском, Краснодарском и Ставропольском краях, Санкт-Петербурге и на федеральной территории «Сириус».
Вероятно, речь идет о представлении регионам полномочий по введению повышенных ставок по имущественным налогам в отношении сверхдорогих объектов (например, объектов недвижимости, земельных участков с наиболее высокой в регионе кадастровой стоимостью), отмечает партнер «Меллинг, Войтишкин и партнеры» Сергей Жестков.
Сегодня земельный налог взимается по двум видам ставок в зависимости от категории участка — 0,3 и 1,5%, отмечает старший налоговый консультант Tax Compliance Алексей Станчин. В дальнейшем законодатель может внести изменения, которые будут позволять регионам вводить более серьезные ставки в зависимости от категории земель, допускает он. То же самое может произойти в отношении налогообложения объектов недвижимости, ставка которого сегодня ограничена уровнем 2,2%.
- Ставка НДС и условия налогового режима для самозанятых не будут меняться
В нынешних условиях рост НДС выше 20% может повлиять на увеличение инфляции, отметил министр. А говоря о самозанятых, Силуанов отметил, что Минфин подтверждает обязательства не менять налоговые условия для них в течение десяти лет, то есть до 2028 года.
«Экономический патриотизм» и рост налога на прибыль
Справедливость — это в первую очередь неукоснительное соблюдение прямой нормы 57-й статьи Конституции, которая гласит, что каждый обязан платить законно установленные налоги и сборы, сказал председатель «Деловой России» Алексей Репик. «За три с лишним десятилетия российской налоговой системы часть предпринимательского сообщества по-прежнему воспринимает эту норму как необязательную к исполнению», — посетовал он. Восприятие увеличения налоговой нагрузки будет разным в зависимости от того, ляжет она дополнительным бременем только на белый законопослушный бизнес или также на тех, кто раньше не участвовал в финансировании доходной базы бюджета, указал Репик.
Другой аспект справедливости лежит в плоскости экономического патриотизма, убежден глава «Деловой России». Любой рост налогов на доходы наиболее обеспеченных граждан почти всегда блокируется риторикой о возможном оттоке людей и капиталов из российской юрисдикции, смене налогового резиденства, указал он. «Якобы малейшее повышение может стать у нас триггером для массового бегства. Позвольте, вот по мне — скатертью дорога. Понимаете, те, кто готов в сегодняшней ситуации бросить соотечественников и попробовать сэкономить условно несколько процентов — это не те, с кем Россия должна идти в будущее», — отметил Репик.
По его словам, необходимо создать «обстановку нетерпимости» по отношению к тем, кто не платит налоги. В текущих условиях это «как никогда близко по смыслу к предательству», указал Репик. В связи с этим он выдвинул следующие предложения.
- Увеличить ставку налога на прибыль до 30%
«Из обсуждаемых сегодня вариантов — ставка [по налогу на прибыль] 25–26% для всех без разбора или номинальная ставка 30% с инвестиционной льготой, вычетом из федеральной части, которая позволит ее снизить в зависимости от объема инвестиций, — мне представляется единственно возможным второй вариант», — указал глава «Деловой России». Стимулировать нужно прирост инвестиций, превышение новых вложений над уровнем амортизации, сказал он. В настоящее время общая ставка налога на прибыль находится на уровне 20%. По словам Силуанова, она одна из самых низких среди развитых и развивающихся экономик.
Этот подход в целом поддержал глава РСПП Александр Шохин. Он отметил, что необходимо ввести критерии «активно инвестирующей компании» и указал, что похожая практика уже применялась в России. «У нас существовала такая технология стимулирования инвестиций, как 50-процентное уменьшение налога на прибыль в ее инвестируемой части. Что-то похожее, на наш взгляд, должно быть включено в налоговую систему», — отметил он.
Когда действовала инвестиционная льгота, ставка налога на прибыль находилась в диапазоне от 35 до 45%, напомнил председатель комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров. «Если возвращать инвестиционную льготу в размере 50%, а инвестиции у нас далеко не все делают, что остальным — зубы на полку положить?» — парировал он. Льгота, позволявшая уменьшать до половины налогооблагаемой прибыли на величину капвложений производственного назначения, действовала до 2002 года.
Идеи депутатов
В ходе слушаний своим видением изменения налоговой системы поделился ряд депутатов Госдумы. В частности, они предложили следующее.
- Ввести налог на роскошь
«У нас есть люди, которые обладают вертолетами, яхтами, очень дорогой недвижимостью. И думаю, будет справедливо, если они начнут платить специальный налог на роскошь. А подавляющее большинство наших граждан получает около 25 тыс. руб.», — констатировал руководитель фракции «Справедливая Россия — за правду» Сергей Миронов. О распределении доходов россиян РБК подробно писал ранее.
- Снизить НДС до 15%
Ключевая ставка ЦБ сегодня равна 16%, что является «тормозом» не столько для инфляции, сколько для экономического роста, аргументировал Миронов. «В этой связи наше предложение снижать налог на добавленную стоимость с 20 до 15%. Мировая практика снижения НДС на 1 п.п. ведет к увеличению валового внутреннего продукта также на 1%. Вот, пожалуйста, снизим на 5%, и мы увидим возможный рост на 5%», — предложил депутат.
- Дифференцировать НДФЛ исходя из среднего дохода в семье
Сегодня человек, живущий один и зарабатывающий 150 тыс. руб. в месяц, и отец, глава семейства из пяти человек с неработающей супругой, зарабатывающий столько же, заплатит один и тот же налог, указал депутат от ЛДПР Каплан Панеш. «Это несправедливо. Поэтому для данной категории необходимо пересмотреть размер налогов», — сказал он.
- Ввести вычет на лечение домашних животных
Большинство граждан считают необходимым ввести налоговый вычет на лечение домашних животных, отметил Панеш. «Поверьте, ответственные хозяева питомцев несут значительные расходы в связи с лечением и обследованием, а также прохождением ежегодной вакцинации», — указал он.
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