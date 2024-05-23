Как прошли четырехчасовые парламентские слушания по изменению налогов

В Госдуме состоялось второе публичное обсуждение новых параметров налоговой системы. Главное из четырехчасовых слушаний в парламенте — в материале РБК

Фото: duma.gov.ru

В ходе парламентских слушаний в Госдуме 23 мая состоялся второй раунд публичного обсуждения готовящейся корректировки налоговой системы. О первом этапе дискуссии РБК подробно писал ранее. На этот раз слушания продлились более четырех часов, но конкретные параметры налоговых нововведений для граждан и бизнеса по-прежнему названы не были. О чем говорили Минфин, бизнес и парламентарии — в материале РБК.

Что нового сказал Минфин

Ключевые заявления главы Минфина Антона Силуанова в ходе парламентских слушаний сводятся к следующему.

Семьям с двумя и более детьми предложат налоговый «кешбэк»

Минфин выступает за «разумную» прогрессию по налогу на доход физических лиц (НДФЛ), которая не коснется подавляющего большинства россиян, сказал Силуанов. При этом гражданам с двумя и более детьми, имеющим невысокие доходы, предложат налоговый вычет.

«Будет предложен вычет по НДФЛ, такие поручения давал президент, часть уплаченных налогов можно будет вернуть по итогам календарного года. Возврат будет оформлен с использованием механизмов оказания социальной поддержки и средств федерального бюджета. Такой кешбэк будет стимулировать легально зарабатывать, поскольку часть налога будет возвращаться», — заявил он.

Что подразумевается под невысокими доходами, власти пока не разъясняют. Ближайшая существующая аналогия: семьи со среднедушевым доходом менее одного регионального прожиточного минимума на человека, которые получают единое пособие на детей (но при этом такие семьи должны соответствовать и имущественным критериям — иметь не более одного автомобиля, не более одной квартиры и т.д.).

В целом фискальный эффект от введения полноценной прогрессии пока сложно оценить, но очевидно, что вначале он будет позитивным, несмотря на указанные льготы, полагает руководитель Института развития предпринимательства и экономики Артур Гафаров. «Доходная часть бюджета от НДФЛ может резко подняться вверх, потом будет снижение и фиксация на некотором новом, более высоком относительно текущего уровне», — прогнозирует он.

Механизм поддержки инвестиций расширят

Правительство предлагает расширить налоговый механизм поддержки инвестиций, в первую очередь в высокотехнологичные проекты, указал Силуанов. Речь идет об инвестиционном налоговом вычете, в том числе и на федеральном уровне, а также о расширении механизма амортизационных отчислений в сфере высокотехнологического оборудования и расходов на НИОКР как источников инвестиций.

«Сегодня действует повышающий коэффициент для проведения НИОКР для компаний при расчете расходов, что позволяет уменьшать налогооблагаемую прибыль. В соответствии с поручением президента этот коэффициент предлагаем повысить с 1,5 до 2. То есть налог на прибыль будет платиться с меньшего размера налогооблагаемой прибыли», — отметил министр.

Механизм инвестиционного налогового вычета в России существует, но на уровне регионов: региональное законодательство позволяет уменьшать сумму исчисленного к уплате налога на прибыль на сумму инвестиций в основные средства. Вычет введен почти во всех регионах, но «не работает», потому что субъектам предоставлять его невыгодно — возникает кассовый разрыв, сказал на слушаниях президент «Опоры России» Александр Калинин.

Критерии применения упрощенной системы налогообложения расширят

«Планируем расширить границы, при которых бизнес будет иметь право применять «упрощенку» при одновременном сближении условий налогообложения с обычной системой налогообложения», — сказал Силуанов. Цель этого предложения — выравнивание условий конкуренции между разными экономическими субъектами, снижение интереса выстраивать схемы от ухода из-под налогообложения, дробя бизнес, пояснил он. На сегодняшний день право применять УСН имеют компании с годовым доходом до 265,8 млн руб. (этот предел ежегодно индексируется) и численностью сотрудников не более 130 человек.

Силуанов также повторил, что власти готовят амнистию «для тех налогоплательщиков, кто готов работать вбелую и отказаться от схем дробления бизнеса». Но законодательного закрепления понятия «дробление» и его отдельных критериев вряд ли стоит ожидать, так как «в рамках Налогового кодекса вряд ли возможно описать столь масштабное явление и учесть все нюансы», говорит исполнительный директор юрфирмы «Двитекс» Жанна Супряга. По ее мнению, с большей долей вероятности стоит ожидать введения в Налоговый кодекс переходного периода при превышении показателей, позволяющих использовать УСН.

Регионы получат больше полномочий в сфере налогообложения

Следует дать больше полномочий субъектам и муниципалитетам по налогообложению дорогостоящих объектов, земельных участков, операций с имуществом, заявил Силуанов. «На экспертом совете прозвучали предложения от глав регионов и муниципалитетов преобразовать курортный сбор и туристический налог. Рассмотрим эту инициативу», — отметил он. Сейчас курортный сбор, то есть плату за пользование курортной инфраструктурой, в экспериментальном порядке взимают только в Крыму, Алтайском, Краснодарском и Ставропольском краях, Санкт-Петербурге и на федеральной территории «Сириус».

Вероятно, речь идет о представлении регионам полномочий по введению повышенных ставок по имущественным налогам в отношении сверхдорогих объектов (например, объектов недвижимости, земельных участков с наиболее высокой в регионе кадастровой стоимостью), отмечает партнер «Меллинг, Войтишкин и партнеры» Сергей Жестков.

Сегодня земельный налог взимается по двум видам ставок в зависимости от категории участка — 0,3 и 1,5%, отмечает старший налоговый консультант Tax Compliance Алексей Станчин. В дальнейшем законодатель может внести изменения, которые будут позволять регионам вводить более серьезные ставки в зависимости от категории земель, допускает он. То же самое может произойти в отношении налогообложения объектов недвижимости, ставка которого сегодня ограничена уровнем 2,2%.

Ставка НДС и условия налогового режима для самозанятых не будут меняться

В нынешних условиях рост НДС выше 20% может повлиять на увеличение инфляции, отметил министр. А говоря о самозанятых, Силуанов отметил, что Минфин подтверждает обязательства не менять налоговые условия для них в течение десяти лет, то есть до 2028 года.

«Экономический патриотизм» и рост налога на прибыль

Справедливость — это в первую очередь неукоснительное соблюдение прямой нормы 57-й статьи Конституции, которая гласит, что каждый обязан платить законно установленные налоги и сборы, сказал председатель «Деловой России» Алексей Репик. «За три с лишним десятилетия российской налоговой системы часть предпринимательского сообщества по-прежнему воспринимает эту норму как необязательную к исполнению», — посетовал он. Восприятие увеличения налоговой нагрузки будет разным в зависимости от того, ляжет она дополнительным бременем только на белый законопослушный бизнес или также на тех, кто раньше не участвовал в финансировании доходной базы бюджета, указал Репик.

Другой аспект справедливости лежит в плоскости экономического патриотизма, убежден глава «Деловой России». Любой рост налогов на доходы наиболее обеспеченных граждан почти всегда блокируется риторикой о возможном оттоке людей и капиталов из российской юрисдикции, смене налогового резиденства, указал он. «Якобы малейшее повышение может стать у нас триггером для массового бегства. Позвольте, вот по мне — скатертью дорога. Понимаете, те, кто готов в сегодняшней ситуации бросить соотечественников и попробовать сэкономить условно несколько процентов — это не те, с кем Россия должна идти в будущее», — отметил Репик.

По его словам, необходимо создать «обстановку нетерпимости» по отношению к тем, кто не платит налоги. В текущих условиях это «как никогда близко по смыслу к предательству», указал Репик. В связи с этим он выдвинул следующие предложения.

Увеличить ставку налога на прибыль до 30%

«Из обсуждаемых сегодня вариантов — ставка [по налогу на прибыль] 25–26% для всех без разбора или номинальная ставка 30% с инвестиционной льготой, вычетом из федеральной части, которая позволит ее снизить в зависимости от объема инвестиций, — мне представляется единственно возможным второй вариант», — указал глава «Деловой России». Стимулировать нужно прирост инвестиций, превышение новых вложений над уровнем амортизации, сказал он. В настоящее время общая ставка налога на прибыль находится на уровне 20%. По словам Силуанова, она одна из самых низких среди развитых и развивающихся экономик.

Этот подход в целом поддержал глава РСПП Александр Шохин. Он отметил, что необходимо ввести критерии «активно инвестирующей компании» и указал, что похожая практика уже применялась в России. «У нас существовала такая технология стимулирования инвестиций, как 50-процентное уменьшение налога на прибыль в ее инвестируемой части. Что-то похожее, на наш взгляд, должно быть включено в налоговую систему», — отметил он.

Когда действовала инвестиционная льгота, ставка налога на прибыль находилась в диапазоне от 35 до 45%, напомнил председатель комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров. «Если возвращать инвестиционную льготу в размере 50%, а инвестиции у нас далеко не все делают, что остальным — зубы на полку положить?» — парировал он. Льгота, позволявшая уменьшать до половины налогооблагаемой прибыли на величину капвложений производственного назначения, действовала до 2002 года.

Идеи депутатов

В ходе слушаний своим видением изменения налоговой системы поделился ряд депутатов Госдумы. В частности, они предложили следующее.

Ввести налог на роскошь

«У нас есть люди, которые обладают вертолетами, яхтами, очень дорогой недвижимостью. И думаю, будет справедливо, если они начнут платить специальный налог на роскошь. А подавляющее большинство наших граждан получает около 25 тыс. руб.», — констатировал руководитель фракции «Справедливая Россия — за правду» Сергей Миронов. О распределении доходов россиян РБК подробно писал ранее.

Снизить НДС до 15%

Ключевая ставка ЦБ сегодня равна 16%, что является «тормозом» не столько для инфляции, сколько для экономического роста, аргументировал Миронов. «В этой связи наше предложение снижать налог на добавленную стоимость с 20 до 15%. Мировая практика снижения НДС на 1 п.п. ведет к увеличению валового внутреннего продукта также на 1%. Вот, пожалуйста, снизим на 5%, и мы увидим возможный рост на 5%», — предложил депутат.

Дифференцировать НДФЛ исходя из среднего дохода в семье

Сегодня человек, живущий один и зарабатывающий 150 тыс. руб. в месяц, и отец, глава семейства из пяти человек с неработающей супругой, зарабатывающий столько же, заплатит один и тот же налог, указал депутат от ЛДПР Каплан Панеш. «Это несправедливо. Поэтому для данной категории необходимо пересмотреть размер налогов», — сказал он.

Ввести вычет на лечение домашних животных

Большинство граждан считают необходимым ввести налоговый вычет на лечение домашних животных, отметил Панеш. «Поверьте, ответственные хозяева питомцев несут значительные расходы в связи с лечением и обследованием, а также прохождением ежегодной вакцинации», — указал он.