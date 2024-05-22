Как в России распределяются доходы населения

Готовящиеся изменения шкалы НДФЛ не затронут большинство граждан и будут ориентированы на наиболее обеспеченные слои, сообщил Минфин. Как в России распределяются подушевые доходы — в материале РБК

Фото: Андрей Любимов / РБК

Корректировка прогрессивной шкалы налога на доходы физических лиц (НДФЛ) произойдет только в отношении наиболее обеспеченных категорий граждан. С таким заявлением выступил глава Минфина Антон Силуанов в ходе публичного обсуждения в Госдуме 20 мая. Как сегодня распределяются доходы населения России и что собой представляют высокодоходные группы — разбирался РБК.

Что известно о богатых

В 2023 году среднедушевые доходы выше 100 тыс. руб. в месяц (самая высокая планка, выделяемая Росстатом) фиксировались у 11,2% населения, следует из данных Росстата. Усреднение идет по численному составу домохозяйств (основой для данных служат выборочные обследования).

Доля таких граждан ожидаемо растет в связи с увеличением номинальных доходов — десять лет назад, в 2013 году, она была на уровне 1,6%. А наиболее многочисленной в 2023 году стала группа со среднедушевыми доходами в диапазоне 27–45 тыс. руб. — в нее вошли более четверти россиян (26,2%). К беднейшей группе со средними доходами на уровне 7 тыс. руб. и ниже относится 1% населения.

В выборочных обследованиях Росстата доходы включают в себя как заработную плату, так и доходы от самозанятости, доходы от собственности, социальные выплаты.

В 2023 году среднедушевой доход всех россиян составлял 53,1 тыс. руб. (этот показатель вычисляется путем деления общего объема денежных доходов за год на среднегодовую численность населения). При этом медианный среднедушевой доход (то есть доход, который делит население на две равные части: 50% обладают доходами выше этой величины, а 50% — ниже) традиционно оказался меньше среднедушевого и составил 40,1 тыс. руб. Соотношение — 75,5% (близко к норме последнего десятилетия).

Разрыв медианы и среднего дохода связан с тем, что меньшинство получает очень высокие доходы, а большинство — гораздо более низкие. По данным Росстата, доходы 10% наиболее обеспеченного населения превышают доходы 10% наименее обеспеченных в 14,8 раза (2023 год). По-другому это можно выразить, например, так: средний доход в 20-процентной группе российского населения с наибольшими доходами составляет 123,3 тыс. руб. — в 2,3 раза больше, чем средний доход всего населения.

Росстат также приводит оценки среднедушевого дохода внутри десятипроцентной группы наиболее обеспеченных россиян. В четвертом квартале 2023 года средний доход этой категории достиг 193,3 тыс. руб. в месяц, увеличившись на 7,9% в реальном выражении по сравнению с четвертым кварталом предыдущего года. Темп прироста доходов наиболее состоятельной категории стал максимальным среди всех: например, в беднейшей десятипроцентной группе доходы увеличились на 5,8% в реальном выражении.

Дифференциацию доходов в стране отражает индекс Джини — в 2023 году он составил 0,403 против 0,395 годом ранее. Чем ближе индекс к нулю, тем меньше доходное неравенство. В указе президента России от 7 мая 2024 года о национальных целях развития впервые была сформулирована задача снизить уровень неравенства, измеряемый коэффициентом Джини, — до 0,37 к 2030 году и до 0,33 к 2036 году.

Вопрос иждивенцев

Понятие высокодоходной группы населения не содержит в себе иждивенческую нагрузку — и, к сожалению, в налоговом законодательстве она тоже отсутствует, говорит профессор Финансового университета при правительстве Александр Сафонов. «Как следствие, в России человек, который получает крупную сумму, но делится ею со своими членами семьи, считается высокодоходным, хотя при расчете доходов на душу населения сама семья может оказаться в другой категории», — отмечает эксперт.

Определение высокодоходных групп должно учитывать возможности людей совершить крупную покупку, например купить квартиру и машину без привлечения заемных средств, причем в любом регионе, считает Сафонов. Все это — без значительных ограничений, то есть с обеспечением всех базовых потребностей, регулярного отпуска и т.д., говорит он, замечая, что сегодня это люди с доходами 400–500 тыс. руб. в месяц и выше. Сейчас повышенный НДФЛ начинает платиться при достижении зарплаты 5 млн руб. в течение года, что эквивалентно зарплате от 416,7 тыс. руб. в месяц.

Налог на доходы и его дифференциация учитывает денежные потоки и не принимает во внимание наличие жилья, автомобиля, сбережений, говорит доцент кафедры макроэкономической политики и стратегического управления экономического факультета МГУ Олег Буклемишев. В целом основная цель российской налоговой системы — фискальная, считает эксперт.

Несовершенства статистики

Эксперты неоднократно говорили РБК, что официально публикуемое распределение россиян по доходам лишено данных о самых богатых, а также никак не связано с наличием активов (заявленный доход может быть низким, но человек может контролировать крупные активы — дома, автомобили и т.д.). Кроме того, официальная статистика «не видит» в полной мере поступлений от собственности (например, акций), не учитываются и данные о потреблении/расходах (доход может быть относительно высоким, но уходить, например, на обслуживание кредитов).

Высокодоходные домохозяйства во всем мире относятся к труднодоступным группам населения, заявляли РБК в Росстате ранее. В будущем статслужба планирует усилить наблюдение за этой категорией: в частности, она заказала научную работу, авторам которой предстоит найти способ повышения охвата статистикой домашних хозяйств с «относительно высокими доходами».

Восполнить этот пробел пробовали исследователи из НИУ ВШЭ в рамках опроса, нацеленного на изучение 10% наиболее обеспеченных россиян. По его результатам, среднедушевой ежемесячный доход у этой когорты составляет 227 тыс. руб. Этот уровень доходов транслируется в 500 тыс. руб. на семью с одним ребенком или 660 тыс. руб. на семью с двумя детьми. Обеспеченные россияне имеют «трудовое лицо» и получают основной доход за счет работы, однако их отличительной чертой являются дополнительные поступления от накопленного капитала, которые есть у 74% таких домохозяйств, указывали исследователи.

Эмпирической базой для построения распределения россиян по среднедушевым доходам являются данные выборочного обследования домохозяйств (проводится ежегодно с охватом 60 тыс. домашних хозяйств). Но само распределение получается расчетным способом — «на основе применения методов имитационного моделирования». Смещение выборки в сторону более низкодоходных групп и одновременно недоступность тех, кто находится «по краям» распределения (с наименьшими и наибольшими доходами), — проблемы, типичные для массовых выборочных обследований, говорила ранее РБК научный сотрудник Института социальной политики НИУ ВШЭ Елена Горина.

У Росстата есть и административные данные, позволяющие видеть распределение — в части зарплат: с 2021 года он рассчитывает медианную среднемесячную зарплату на основе административных данных Фонда пенсионного и социального страхования о начисленных страховых взносах с зарплат. Согласно последним доступным данным, медианная зарплата в 2022 году составляла 40,4 тыс. руб. Прямыми сведениями о налогооблагаемых доходах россиян обладает Федеральная налоговая служба, но она не публикует подробных данных (по ее информации, общий объем налогооблагаемых доходов работающего населения в 2023 году составил 47,5 трлн руб. — рост на 14,5% к 2022 году).