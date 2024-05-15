Бизнес предупредил о сложностях налоговой амнистии за дробление

«Опора России» предложила при налоговой амнистии за дробление бизнеса выработать его четкие критерии и создать стимулы компаний к обелению. Решения по амнистии будут выноситься после обсуждения с учетом всех позиций, обещают в ФНС

Андрей Шубин (Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС)

Реализация налоговой амнистии за дробление бизнеса, объявленной президентом России, будет сопровождаться рядом сложностей, среди которых отсутствие четких критериев дробления и мотивации для компаний по обелению впоследствии. Такую позицию в письме (есть у РБК) на имя замглавы Федеральной налоговой службы (ФНС) Дмитрия Сатина высказал исполнительный директор представляющей интересы малого и среднего бизнеса «Опоры России» Андрей Шубин.

Бизнес-объединение считает, что проведение амнистии должно сопровождаться созданием стимулов для предпринимателей к соблюдению налогового законодательства в будущем, а также распространяться на конкретные, заранее утвержденные категории налогоплательщиков.

«Механизм налоговой амнистии сейчас находится в стадии проработки. Со всеми основными бизнес-объединениями уже проведены совещания. Итоговые решения будут вынесены только по результатам обсуждения со всеми заинтересованными ведомствами и участниками профессионального сообщества с учетом всех позиций», — ответили РБК в ФНС.

Поручение провести налоговую амнистию для компаний, которые применяли специальные налоговые режимы и при фактическом росте бизнеса «были вынуждены» использовать схемы налоговой оптимизации, чтобы сохранить право на использование таких режимов, дал президент Владимир Путин. «Такие компании должны отказаться, разумеется, от искусственного, по сути притворного, дробления бизнеса — перейти к нормальной, цивилизованной работе вбелую», — заявлял он.

Критерии и мотивация

Проблема дробления бизнеса является одним из важнейших и сложнейших вопросов в сфере налогового администрирования, пишет Шубин. C 2018 по 2023 год общая сумма налоговых доначислений в делах по дроблению составила 56 млрд руб., судами было рассмотрено 643 таких дела. В связи с этим проведение амнистии может осложняться рядом факторов, а именно:

Отсутствие четких критериев искусственного дробления в законодательстве

В рамках налогового администрирования ФНС вводит в практику различные критерии дробления своими письмами, которые в соответствии с налоговым законодательством «не имеют нормативного характера», указывает Шубин. Например, в письме от августа 2017 года налоговая служба перечислила 17 главных признаков дробления (аффилированность участников схемы, несение ими расходов друг за друга, единый бухгалтерский учет и кадровое делопроизводство, близость показателей численности сотрудников и доходов к лимитам и т.д.), однако этот перечень не является исчерпывающим. В каждом конкретном случае суд оценивает совокупность подтвержденных обстоятельств в индивидуальном порядке, констатирует Шубин. В результате искусственным дроблением могут признавать и легальные способы ведения бизнеса, говорят в «Опоре России».

«Некоторые абсолютно легальные формы ведения предпринимательской деятельности (например, франчайзинг, семейное предпринимательство и ряд других) в процессе налогового администрирования могут рассматриваться как способы уменьшения налоговой базы и (или) суммы подлежащего уплате налога», — указано в письме.

Юристы «Лемчик, Крупский и партнеры» предупреждали, что проверяющие могут предъявлять претензии к правообладателям, создавшим, по их мнению, подконтрольную сеть формально независимых франчайзи. Возможны претензии и к франчайзи, который заключает с правообладателем реальный франчайзинговый договор, но делает это через несколько подконтрольных лиц, чтобы соблюсти лимиты по спецрежимам.

ФНС должна разработать четкие критерии дробления и включить их в налоговое законодательство, считают в «Опоре России». Это повысит прозрачность и предсказуемость, снизит риски возникновения споров с налоговыми органами и поможет создать «более справедливую налоговую систему, способствующую развитию предпринимательства», указано в письме.

Ранее Сатин заявлял, что устанавливать в законодательстве критерии дробления бизнеса не требуется и сформировавшейся правоприменительной практики по этому вопросу достаточно.

Четкие критерии искусственного дробления действительно отсутствуют, подтверждает партнер МЭФ Legal Вадим Зарипов. Однако вряд ли они могут быть закреплены в законе, считает он. «Искусственное дробление бизнеса — это форма обхода закона. Любое определение формальных параметров допустимого или недопустимого дробления создает новые возможности для обхода закона, получается бой с тенью», — констатирует он.

Отсутствие мотивации для бизнеса по соблюдению законодательства в будущем

Подход к амнистии по дроблению бизнеса должен включать в себя не только освобождение от ответственности за прошлые нарушения, но и мотивацию предпринимателей к соблюдению налогового законодательства в будущем, указывает Шубин. «Необходимо создать для компаний такие условия, чтобы им было выгодно платить белую зарплату и все налоги. В качестве стимулов могут быть использованы сниженные ставки по страховым взносам, возможность сохранить статус МСП для получения льгот и мер поддержки со стороны государства», — пояснил он РБК.

По словам Шубина, эксперимент по снижению налогового бремени для сферы общественного питания доказал эффективность такого подхода и позволил бюджету за счет обеления получить больше поступлений с отрасли, отметил он. Речь идет об обнулении с 2022 года НДС для предприятий общепита, находящихся на общей системе налогообложения (это должно было стимулировать их вывести зарплаты из тени). «Мы видим подтверждение, что наш подход был верный с точки зрения налогов. По компаниям, применяющим льготы, поступления НДФЛ за 2022 год дали прирост к 2021 году 2,5 млрд руб. именно за счет увеличения налоговой базы», — говорил в интервью РБК глава ФНС Даниил Егоров.

Сама по себе амнистия ничего не даст и даже будет вредна с точки зрения принципов равной конкуренции и всеобщности налогообложения, если причины, порождающие дробление, останутся, считает Зарипов. Инструментом для этого может быть переходный режим для компаний на УСН. «Смягчить проблему дробления призван переходный налоговый режим, который, согласно тому же поручению президента, должен заработать с 2025 года. Поэтому с методологической точки зрения механизм амнистии должен разрабатываться во взаимосвязи с параметрами переходного режима», — считает Зарипов. Правительство представит предложения по плавному переходу с УСН на основную систему налогообложения в срок до 30 мая, анонсировали в Госдуме.

Вариативность мер и «час Х»

«Опора России» также считает важным закрепить категории налогоплательщиков, на которых будет распространяться амнистия, указано в письме.

«Важно учесть, что многие компании могут не понимать, какие именно действия подпадают под амнистию, то есть как именно квалифицируется дробление бизнеса. Необходимо предусмотреть вариативность мер для разных категорий налогоплательщиков, а также механизм оспаривания», — констатирует Шубин.

Кроме того, с точки зрения механизма проведения амнистия должна быть автоматической. «Это означает, что юридическим лицам не требуется предпринимать какие-либо дополнительные действия или обращаться в уполномоченные органы. Все операции по дроблению, совершенные до определенной даты и времени, должны быть признаны правомерными и прощены», — предлагается в письме.

Действительно, не все предприниматели понимают, что они совершают недопустимые действия, что во многом вызвано широкой распространенностью таких практик («все так делают»), констатирует Зарипов. «Поэтому нужен либо упрощенный порядок декларирования прежних «историй», либо бездекларационное (автоматическое) амнистирование», — солидарен он.

В качестве даты вступления амнистии в силу («час Х», как сказано в письме) предлагается установить 1 января 2025 года, чтобы предоставить достаточное количество времени для необходимых изменений и адаптации к новым условиям, говорится в письме «Опоры России».

В воздухе витает и вопрос о судьбе уже начатых проверок, говорит старший налоговый консультант Tax Compliance Алексей Станчин. «Означает ли объявление амнистии, что все проверки, начатые до ее проведения, перестают иметь дальнейшую перспективу для налогового органа, и все претензии, предъявленные к компаниям, подозреваемым в дроблении бизнеса автоматически снимаются?» — рассуждает он.

Для обеспечения равного права и возможностей на прощение необходимо уже сейчас отказаться от назначения новых проверок по теме дробления и приостановить текущие, а также временно прекратить взыскание задолженности, начисленной в связи с дроблением, по завершенным проверкам (с соответствующим продлением сроков), полагает Зарипов, отмечая, что «для этого достаточно постановления правительства и директив ФНС территориальным налоговым органам».