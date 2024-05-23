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Политика ,  
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Володин заявил о бизнесе и ответственности и спросил, где Чубайс

Уехавшие из России сейчас «спускаются на землю» и понимают, где бизнес на самом деле защищен, заявил Володин. Он напомнил, что те, кто решил сбежать, все заработали в России. В пример он привел Чубайса, который уехал в Израиль
Вячеслав Володин
Вячеслав Володин (Фото: duma.gov.ru)

Спикер Госдумы Вячеслав Володин, говоря о защищенности бизнеса в России и о тех, кто «отобрал деньги» и уехал, привел в пример экс-главу «Роснано» Анатолия Чубайса, который, по его словам, перевел оставшиеся средства в Израиль, где недавно объявил о создании своего фонда. Об этом Володин рассказал в ходе парламентских слушаний, посвященных совершенствованию налоговой системы, передает корреспондент РБК.

По его словам, добропорядочные бизнесмены, оставшиеся в России, сегодня гораздо более защищены чем те, кто «говорит о незащищенности», кто «вынужден работать и водителями, и уборщицами, и кухарками».

«Может быть и хорошо, что сейчас они на землю спускаются и понимают, что бизнес это в первую очередь ответственность, а не так. Здесь вот, как вы говорите, и то, что в 1990-е годы. Где Чубайс? Чем занимается? Деньги перевел, фонд создал. Где? В Израиле. А откуда от их взял и где заработал? В России. <...> Поэтому не надо здесь рассказывать что там это все более защищено. Там все отобрали у вас. А тот, кто против страны работает... ему оставили чуть-чуть, чтобы он дальше ее грязью поливал», — заявил Володин, отвечая на слова главы РСПП Александра Шохина, отметившего, что для инвестиций бизнеса в Россию необходимо, чтобы права собственности были защищены.

Анатолий Чубайс в 1990-х годах возглавлял Госкомимущество и курировал процесс приватизации в России, затем был назначен первым заместителем председателя правительства. С 1998 по 2008 год был главой Российского акционерного общества «Единая энергетическая система России» (РАО «ЕЭС»). В 2008–2020 годах Чубайс возглавлял «Роснано». В марте 2022 года, после начала военных действий на Украине, он покинул пост спецпредставителя президента по вопросам устойчивого развития и вместе с женой Авдотьей Смирновой уехал из России.

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В сентябре 2023 года президент России Владимир Путин заявил, что Чубайс «удрал» из страны и «зачем-то прячется» за границей. Президент связал его отъезд с расследованием в «Роснано», в капитале которого выявили «финансовую дыру». Чубайс не стал комментировать эти слова.

Этой весной он запустил в Тель-Авивском университете Центр российских исследований (CRS), целью которого назвал попытку заново понять новейшую историю России. «Россия во второй раз за последние 35 лет меняет вектор своего развития на противоположный. Очень важно сейчас встать над эмоциями, личными судьбами, политическими предпочтениями и попытаться заново понять нашу новейшую историю, чтобы не повторять сделанных ошибок», — пояснил Чубайс. Он добавил, что это позволит «получить уроки, которые будут по-настоящему востребованы в будущем».

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Анатолий Чубайс фото

Анатолий Чубайс

политик, идеолог реформ 1990-х, бывший глава администрации президента, РАО «ЕЭС» и «Роснано»
16 июня 1955 года
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