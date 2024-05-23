 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Экономика ,  
0 

В «Сбере» рассказали о появлении в России нового среднего класса

Сильное потребление и рост зарплат, особенно в отраслях обработки, IT и строительства, формируют новый средний класс в России, заявил главный аналитик Сбербанка
Фото: Сергей Коньков / ТАСС
Фото: Сергей Коньков / ТАСС

В России на фоне сильного потребления и роста зарплат, особенно в ряде областей, появляется новый средний класс. Об этом на Всероссийской банковской конференции заявил старший управляющий директор — главный аналитик Сбербанка Михаил Матовников, передает корреспондент РБК.

«Потребление у нас замедлялось с октября, но последние несколько месяцев оно остается довольно-таки сильным. В апреле случилось небольшое очередное [замедление], сохранится оно или нет — вопрос отдельный, но здесь очень важно, откуда это происходит. Понятно, что заработные платы растут. У нас появилось в некотором смысле то, что мы с коллегами называем новым средним классом», — рассказал аналитик.

Он напомнил, что средний рост зарплат в стране составляет порядка 16–18%, однако три большие отрасли — обработка, IT и строительство — показывают наибольший рост. «В этих трех группах рост заработных плат — 25–27% год к году, и это второй год рекордного роста. Понятно, что огромное количество людей доходы свои фактически удвоили», — заявил Матовников.

Вместе с тем он отметил, что это одна из причин, почему макропруденциальные ограничения (меры, направленные на минимизацию системного риска финансового сектора в целом либо в его отдельных секторах. — РБК) Банка России работают не очень хорошо. «Они в принципе запретили выдачи кредитов с высоким ПДН (показатель долговой нагрузки заемщика. — РБК), но тут прибыл целый новый класс заемщиков, у которых традиционно было немного денег и им не очень давали [кредиты], а теперь у них много денег и потребности изменились. На рынок вышел класс людей, которые были недокредитованы, и это произошло в регионах, в некоторых отраслях, где людям 30 лет недоплачивали, и это, конечно, структурно очень сильно влияет на объем и качество потребительского спроса», — пояснил экономист.

Росстат заявил о скачке доходов россиян и рекорде роста зарплат за 15 лет
Экономика
Фото:Михаил Терещенко / ТАСС

В феврале Росстат отчитался о росте реальных зарплат в 2023 году на рекордные за пять лет 7,8%. Так, среднемесячная номинальная зарплата по итогам года составила 73 709 руб. По сравнению с 2022-м она выросла на 14,1%, что в точности повторило номинальный рост 2022 года к 2021 году. В декабре 2023 года номинальная зарплата составила 103 815 руб. — рост на 8,5% по сравнению с декабрем 2022 года в реальном выражении.

Лидерами по росту зарплат в 2023 году стали отрасли, которые аналитики связывают с активным импортозамещением, строительством, гособоронзаказом: производство готовых металлоизделий (плюс 23,5% в номинальном выражении), производство компьютеров, электронных и оптических изделий (плюс 22%), производство электрооборудования (плюс 23,7%), производство прочих транспортных средств и оборудования (плюс 22,2%).

Вместе с ростом зарплат в последние годы в стране падает и уровень безработицы. В феврале генеральный директор ВНИИ труда Дмитрий Платыгин сообщил РБК, что уровень безработицы по итогам 2023-го стал самым низким за всю историю наблюдения — 3,2%. Также в декабре до рекордного уровня увеличилось число занятых — 74,2 млн человек. Это самый высокий показатель количества занятых за декабрь с 2005 года (в прошлом году — 72,1 млн человек).

Аналитики рейтингового агентства АКРА еще в ноябре отмечали, что достигшая к октябрю исторически высоких уровней загрузка мощностей и трудовых ресурсов означает, что рост экономики в предстоящие годы будет ограничен со стороны предложения, в результате чего рост ВВП сократится до более близких к потенциальным 1–2%. Минэкономразвития прогнозирует рост российского ВВП на 2,8% в 2024 году после роста на 3,6% в прошлом году. В ЦБ допускали рост экономики России в следующем году до 3,5%.

Главное для большого бизнеса
СберПро Медиа Туризм

Барометр отрасли: развитие внутреннего туризма

СберПро Медиа Промышленность

Рекордная цена:  как развивается золотодобыча на фоне растущего спроса

СберПро Медиа Транспорт

В поисках баланса. Как развиваются контейнерные перевозки в России и мире

СберПро Медиа Интересное

Как технологии помогают бизнесу повысить эффективность в разных отраслях

СберПро Медиа Интересное

Особенности внедрения искусственного интеллекта в бизнес-процессы

СберПро Медиа Промышленность

Барометр отрасли: химическая промышленность

СберПро Медиа Финансы

Эволюция банкинга. Как и почему крупный бизнес переходит на Open API

СберПро Медиа Интересное

Вместе к успеху. Как выстраивать коммуникации  в команде

СберПро Медиа Промышленность

Сплав технологий: 5 трендов цифровизации в металлургии

СберПро Медиа Интересное

Нейро-, микро- и лайфстайл. Тренды российского онлайн-образования

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Юлия Кошкина Юлия Кошкина, Илья Пламенев Илья Пламенев
средний класс Сбербанк экономист рост зарплат потребление
Материалы по теме
Средний платеж россиян коллекторам превысил 5 тыс. руб. в месяц
Финансы
В ВШЭ оценили размер среднего класса в России в 2022 году
Экономика
От 60 до 120: сколько зарабатывает средний класс в России
Экономика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

*

Лента новостей
Курс евро на 23 мая
EUR ЦБ: 97,9 (-0,4) Инвестиции, 22 мая, 17:18 Курс доллара на 23 мая
USD ЦБ: 90,19 (-0,22) Инвестиции, 22 мая, 17:18
Захарова заявила об отказе Германии признать блокаду Ленинграда геноцидом Политика, 13:35
В Госдуме назвали сроки принятия закона об эскроу-счетах в ИЖС Недвижимость, 13:31
Кадры начала переговоров Путина с королем Бахрейна Политика, 13:30
Акции «Газпрома» упали до минимума с февраля 2022 года Инвестиции, 13:29
Глава Крыма Аксенов рассказал о четырех покушениях на его жизнь Политика, 13:25
Автомобильные перевозки могут подорожать на 20%: что ждет отрасль дальше Pro, 13:23
Путин увидел хорошие тенденции в торговле с Бахрейном Экономика, 13:19
Стоицизм: как быть эффективнее в изменчивом мире
Подробнее
Мэр Воронежа объявил об отставке Политика, 13:19
На недвижимость и активы замглавы Генштаба наложили арест Политика, 13:17
В сгоревшем хостеле в Истре нашли восьмого погибшего Общество, 13:15
Сын Кадырова стал президентом футбольного клуба «Ахмат» Спорт, 13:12
Между Ростовской областью и Донбассом появится особая зона в 5 км Политика, 13:12
Минобороны сообщило о взятии Андреевки Политика, 13:07
Спецслужбы стран ШОС в 2023 году предотвратили 181 теракт Политика, 13:04