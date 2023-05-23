Reuters узнал о планах России запретить экспорт бензина

Правительство рассматривает вопрос о запрете экспорта бензина из России, рассказали источники Reuters. По данным агентства, это связано со стремлением кабмина предотвратить дефицит топлива в стране и рост цен на него

Фото: Александр Кондратюк / РИА Новости

Российское правительство рассматривает возможность введения запрета на экспорт бензина, чтобы предотвратить дефицит топлива на внутреннем рынке и рост цен после решения сократить субсидии для нефтеперерабатывающих заводов. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Собеседники агентства также заявили, что правительство может увеличить объемы обязательной продажи бензина на товарной бирже.

РБК направил запрос представителю Минэнерго.

На прошлой неделе биржевая цена бензина АИ-95 в европейской части России на торгах Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи дважды обновляла исторический рекорд — 16 мая стоимость одной тонны топлива достигла 60 608 руб. за тонну, 17 мая — 61 409 руб. за тонну. Также дорожал бензин АИ-92.

В пресс-службе Минэнерго, комментируя повышение цен, сообщили, что рост биржевых цен на АИ-95 существенно не повлияет на стоимость бензина в рознице — запасы топлива были созданы в преддверии ремонтного сезона на нефтеперерабатывающих заводах, они составляют 1,9 млн т, и этого достаточно. Вместе с тем министерство рекомендовало нефтяным компаниям увеличить объем предложения бензина на бирже, особенно марки АИ-95. По данным ведомства, в целом на внутренний рынок в начале мая 2023 года отгружается на +6,5% автомобильного бензина больше, чем за аналогичный период 2022 года.

Глава Минфина Антон Силуанов в конце апреля объявил о планах на год в два раза снизить демпфер, который призван сдерживать цены на топливо на внутреннем рынке при резких колебаниях цен на нефть (компании получают компенсацию из бюджета, если внутрироссийские цены на бензин ниже, чем при его продаже на экспорт).

Это решение Силуанов объяснял тем, что стоимость нефтепродуктов на западных рынках считалась от стоимости нефти марки Urals. «Сейчас с Urals тоже непонятно, какой там дисконт, как правильно считать. Поэтому в настоящее время демпфер, по сути дела, идет в маржу нефтепереработчиков. Маржа переработчиков сегодня 8 тыс. руб. на тонну, раньше была меньше 2 тыс. за тонну. Если посмотреть, откуда она берется — за счет демпфера. Получается, маржу нефтепереработчикам из бюджета платим», — говорил глава Минфина.

Корректировка выплаты позволит снизить затраты бюджета на 30 млрд руб. в месяц. При этом Федеральной антимонопольной службе важно будет контролировать, чтобы нефтяники после изменений демпфера не пытались повышать цены на нефтепродукты, подчеркивал Силуанов.

По оценкам Международного энергетического агентства, экспорт нефтепродуктов из России в 2022 году составил 2,85 млн барр. в сутки (около 142 млн т за весь год), из них на ЕС приходилось 1,2 млн барр. в сутки. В декабре 2022 года российские нефтяные компании резко нарастили морские поставки бензина за рубеж, писали «Ведомости» со ссылкой на данные аналитической компании Kpler.

Экспорт этого вида топлива вырос вдвое по сравнению с ноябрем 2022 года и на 50% к декабрю 2021 года, до 185 900 барр. в сутки. После достижения максимума в январе 2023 года объем поставок бензина в феврале несколько снизился — до 199 800 барр. в сутки, с 1 по 21 марта он составил 181 800 барр. в сутки, писала газета.

Для сравнения: в 2021 году из произведенных 41 млн т бензина Россия поставила за границу лишь 4 млн т (в среднем 84 тыс. барр. в сутки), а в 2022 году экспорт бензина из России составлял в среднем 105 тыс. барр. в сутки.

О том, что экспорт бензина из России увеличился на 38% год к году, также писал «Коммерсантъ» со ссылкой на источники, которым известны данные статистики.