В Минэнерго исключили рост стоимости бензина в рознице из-за биржевых цен

Минэнерго: рост биржевых цен на бензин не повлияет на стоимость топлива в рознице

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Рост биржевых цен на бензин не повлияет на розничную стоимость топлива, заявили РБК в пресс-службе российского Минэнерго.

В ведомстве пояснили, что у независимых АЗС, которые покупают бензин на бирже, есть оптово-розничная маржа. Благодаря ей с начала 2023 года розничные цены на бензин не превышали роста инфляции.

Минэнерго рекомендовало нефтяным компаниям увеличить объем предложения автомобильного бензина на бирже. Особое внимание требуется обратить на АИ-95, отметили в министерстве.

В мае среднесуточный объем биржевых продаж АИ-95 вырос на 13,8%, а АИ-92 — на 16,7% относительно последней недели апреля, сказано в сообщении. В начале мая на внутренний рынок отгружалось на 6,5% больше автомобильного бензина, чем за аналогичный период прошлого года (+6% АИ-92 и +8% АИ-95), подсчитали в ведомстве.

В апреле в стране начался ежегодный период ремонтов на нефтеперерабатывающих заводах (НПЗ), и компании успели сформировать запасы бензина. Имеющихся запасов достаточно для текущего сезона, заверили в министерстве. Там подчеркнули, что контролируют ситуацию с обеспечением внутреннего рынка России моторным топливом.

Днем 16 мая биржевая цена бензина АИ-95 в европейской части России на торгах на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже достигла исторического рекорда — 60 608 руб. за тонну. За торговую сессию цена бензина АИ-95 выросла на 1,72%, а АИ-92 — на 1,91%, до 52 282 руб. за тонну. Летнее дизельное топливо подорожало на 0,45%, до 50 533 руб. за тот же объем.