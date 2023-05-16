Биржевая цена бензина в России побила исторический рекорд

Бензин в европейской части России дорожает уже несколько месяцев, котировки Аи-95 побили рекорд 2021 года

Фото: Дарья Широкова / РБК

Биржевая цена бензина Аи-95 в европейской части России на торгах Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи достигла исторического рекорда — 60 608 руб. за тонну. Прошлый рекорд был установлен в сентябре 2021 года — тогда цена бензина составила 60,57 тыс. руб. за тонну.

За торговую сессию цена бензина Аи-95 выросла на 1,72%.

Бензин марки Аи-92 дорожает еще быстрее — рост стоимости составил 1,91%, достигнув 52 282 руб. за тонну.

Летнее дизельное топливо подорожало до 50 533 руб. за тонну (рост на 0,45%).

Сильнее всего увеличилась стоимость сжиженных углеводородных газов (СУГ) на Урале и в Сибири — она выросла на 8,37%, до 24 006 руб. за тонну.

В период с начала 2023-го и до середины апреля экспорт российского бензина увеличился на 38% год к году, писал ранее «Коммерсантъ». Отгрузка топлива за рубеж выросла несмотря на санкции, введенные против российской нефти и нефтепродуктовзападными странами.

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