Биржевая цена бензина АИ-95 в России второй день подряд обновила рекорд

Биржевая цена бензина АИ-95 в России второй раз за два дня обновила исторический максимум

Бензин в европейской части России дорожает уже несколько месяцев, котировки АИ-95 обновили рекорд, который был установлен накануне. Минэнерго отмечало, что рост биржевых цен существенно не повлияет на стоимость бензина в рознице

Фото: Дарья Широкова / РБК

Биржевая цена бензина АИ-95 в европейской части России на торгах Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи достигла исторического рекорда — 61 409 руб. за тонну. Прошлый рекорд был установлен накануне — тогда цена бензина составила 60 608 руб. за тонну.

За торговую сессию цена бензина АИ-95 выросла на 1,32%.

Бензин марки АИ-92 дорожает еще быстрее — рост стоимости составил 1,35%, достигнув 52 990 руб. за тонну. Накануне стоимость АИ-92 составляла 52 282 руб. за тонну.

Также подорожали сжиженные углеводородные газы (СУГи) — на 1,69%, до 29 355 руб. Мазут прибавил в цене 3,2%, до 14 128 руб. за тонну. Подешевел по итогам торгов только авиакеросин — на 0,8%, до 65 444 руб.

В пресс-службе Минэнерго накануне заявили РБК, что рост биржевых цен на АИ-95 существенно не повлияет на стоимость бензина в рознице — запасы топлива были созданы в преддверии ремонтного сезона на НПЗ, составляют 1,9 млн тонн, и этого достаточно. Вместе с тем министерство рекомендовало нефтяным компаниям увеличить объем предложения бензина на бирже, особенно марки АИ-95.

В мае среднесуточный объем биржевых продаж АИ-95 вырос на 13,8%, а АИ-92 — на 16,7% относительно последней недели апреля, уточняли в министерстве. В начале мая на внутренний рынок отгружалось на 6,5% больше автомобильного бензина, чем за аналогичный период прошлого года (+6% АИ-92 и +8% АИ-95), подсчитали в ведомстве.

В апреле в стране начался ежегодный период ремонтов на нефтеперерабатывающих заводах (НПЗ), и компании успели сформировать запасы бензина. Имеющихся запасов достаточно для текущего сезона, заверили в Минэнерго. Там подчеркнули, что контролируют ситуацию с обеспечением внутреннего рынка России моторным топливом.

Рост оптовых цен на бензин АИ-95 происходит на фоне планов Минфина снизить в два раза демпфер, который призван сдерживать цены на топливо на внутреннем рынке при резких колебаниях цен на нефть (компании получают компенсацию из бюджета, если внутрироссийские цены на бензин ниже, чем при его продаже на экспорт). В конце апреля глава Минфина Антон Силуанов предложил снизить демпфер в два раза на год с июля 2023 года по июль 2024 года, потому что, по его словам, сейчас эти средства идут в маржу нефтепереработчиков. В результате такой корректировки выплаты нефтяникам из бюджета по демпферу снизятся на 30 млрд руб. в месяц. При этом Федеральной антимонопольной службе важно будет контролировать, чтобы нефтяники после изменений демпфера не пытались повышать цены на нефтепродукты, подчеркивал Силуанов.

«Разницу при высоких ценах на Западе мы компенсировали [из бюджета], при низких ценах на Западе нефтяники доплачивали [в бюджет]. Сейчас западных рынков нет. Стоимость нефтепродуктов на западных рынках считалась от Urals, сейчас с Urals тоже непонятно, какой там дисконт, как правильно считать. Поэтому в настоящее время демпфер, по сути дела, идет в маржу нефтепереработчиков. Маржа переработчиков сегодня 8 тыс. руб. на тонну, раньше была меньше — 2 тыс. руб. на тонну. Если посмотреть, откуда она берется, — за счет демпфера. Получается, маржу нефтепереработчикам из бюджета платим», — объяснял министр.