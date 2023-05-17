Биржевая цена бензина АИ-95 в России второй день подряд обновила рекорд

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 17 мая
EUR ЦБ: 87,16 (+1,08) Инвестиции, 16 мая, 16:36 Курс доллара на 17 мая
USD ЦБ: 79,98 (+0,88) Инвестиции, 16 мая, 16:36
Кылычдароглу заявил, что Эрдоган «скребется в дверь России» Политика, 15:37
Количество транзакций в сети Dogecoin выросло до исторического максимума Крипто, 15:36
Стали известны цены на новые кроссоверы Evolute Авто, 15:34
Активиста Кригера осудили на 7 лет за оправдание терроризма Политика, 15:31
Госдума освободила от НДФЛ возмещения пострадавшим дольщикам Недвижимость, 15:22
Минобороны заявило о занятии «более выгодного рубежа» в районе Артемовска Политика, 15:21
Типичный адюльтер: почему люди изменяют и что с этим делать Pro, 15:20
ChatGPT: как превратить нейросеть в помощника
На интенсиве РБК Pro вы научитесь использовать чат-бот для решения ваших задач
Купить интенсив
Путин поручил обеспечить жильем пострадавших от пожаров россиян Недвижимость, 15:14
Бутик Louis Vuitton в Лилле второй раз за пять месяцев протаранила машина Общество, 15:13
«Гознак» запустил продажу россиянам золотых слитков Инвестиции, 15:12
Где выгодно покупать брендовую одежду, обувь и аксессуары РБК и Familia, 15:11
В Польше раскрыли мошенническую схему ввоза украинского зерна Политика, 15:09
«Формула-1» отменила этап в Италии из-за наводнения Спорт, 15:09
Мэр сообщил о трех погибших при попадании снаряда в магазин в Донецке Политика, 15:05
Экономика ,  
0 

Биржевая цена бензина АИ-95 в России второй день подряд обновила рекорд

Биржевая цена бензина АИ-95 в России второй раз за два дня обновила исторический максимум
Бензин в европейской части России дорожает уже несколько месяцев, котировки АИ-95 обновили рекорд, который был установлен накануне. Минэнерго отмечало, что рост биржевых цен существенно не повлияет на стоимость бензина в рознице
Фото: Дарья Широкова / РБК
Фото: Дарья Широкова / РБК

Биржевая цена бензина АИ-95 в европейской части России на торгах Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи достигла исторического рекорда — 61 409 руб. за тонну. Прошлый рекорд был установлен накануне — тогда цена бензина составила 60 608 руб. за тонну.

За торговую сессию цена бензина АИ-95 выросла на 1,32%.

Бензин марки АИ-92 дорожает еще быстрее — рост стоимости составил 1,35%, достигнув 52 990 руб. за тонну. Накануне стоимость АИ-92 составляла 52 282 руб. за тонну.

Также подорожали сжиженные углеводородные газы (СУГи) — на 1,69%, до 29 355 руб. Мазут прибавил в цене 3,2%, до 14 128 руб. за тонну. Подешевел по итогам торгов только авиакеросин — на 0,8%, до 65 444 руб.

В пресс-службе Минэнерго накануне заявили РБК, что рост биржевых цен на АИ-95 существенно не повлияет на стоимость бензина в рознице — запасы топлива были созданы в преддверии ремонтного сезона на НПЗ, составляют 1,9 млн тонн, и этого достаточно. Вместе с тем министерство рекомендовало нефтяным компаниям увеличить объем предложения бензина на бирже, особенно марки АИ-95.

В мае среднесуточный объем биржевых продаж АИ-95 вырос на 13,8%, а АИ-92 — на 16,7% относительно последней недели апреля, уточняли в министерстве. В начале мая на внутренний рынок отгружалось на 6,5% больше автомобильного бензина, чем за аналогичный период прошлого года (+6% АИ-92 и +8% АИ-95), подсчитали в ведомстве.

Читайте на РБК Pro
Западные экономисты обвинили индустрию консалтинга в подрыве бизнеса
Как удержать ценных сотрудников — опыт Netflix, Airbnb, РЖД, S7 Airlines
Стресс резко ускоряет старение. Как это исправить
Пришли свернуть горы, но завязли в рутине: как разнообразить работу в IT

В апреле в стране начался ежегодный период ремонтов на нефтеперерабатывающих заводах (НПЗ), и компании успели сформировать запасы бензина. Имеющихся запасов достаточно для текущего сезона, заверили в Минэнерго. Там подчеркнули, что контролируют ситуацию с обеспечением внутреннего рынка России моторным топливом.

Рост оптовых цен на бензин АИ-95 происходит на фоне планов Минфина снизить в два раза демпфер, который призван сдерживать цены на топливо на внутреннем рынке при резких колебаниях цен на нефть (компании получают компенсацию из бюджета, если внутрироссийские цены на бензин ниже, чем при его продаже на экспорт). В конце апреля глава Минфина Антон Силуанов предложил снизить демпфер в два раза на год с июля 2023 года по июль 2024 года, потому что, по его словам, сейчас эти средства идут в маржу нефтепереработчиков. В результате такой корректировки выплаты нефтяникам из бюджета по демпферу снизятся на 30 млрд руб. в месяц. При этом Федеральной антимонопольной службе важно будет контролировать, чтобы нефтяники после изменений демпфера не пытались повышать цены на нефтепродукты, подчеркивал Силуанов.

«Разницу при высоких ценах на Западе мы компенсировали [из бюджета], при низких ценах на Западе нефтяники доплачивали [в бюджет]. Сейчас западных рынков нет. Стоимость нефтепродуктов на западных рынках считалась от Urals, сейчас с Urals тоже непонятно, какой там дисконт, как правильно считать. Поэтому в настоящее время демпфер, по сути дела, идет в маржу нефтепереработчиков. Маржа переработчиков сегодня 8 тыс. руб. на тонну, раньше была меньше — 2 тыс. руб. на тонну. Если посмотреть, откуда она берется, — за счет демпфера. Получается, маржу нефтепереработчикам из бюджета платим», — объяснял министр.

Авторы
Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
бензин АИ-95 АИ-92 Биржа рекорд
Материалы по теме
В Минэнерго исключили рост стоимости бензина в рознице из-за биржевых цен
Экономика
Биржевая цена бензина в России побила исторический рекорд
Экономика
«Коммерсантъ» узнал о росте экспорта российского бензина почти на 40%
Экономика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter