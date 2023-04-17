«Коммерсантъ» узнал о росте экспорта российского бензина почти на 40%

«Коммерсантъ»: с начала 2023-го год к году экспорт российского бензина вырос почти на 40%

По данным газеты, экспорт бензина увеличился на 38%, несмотря на действующие уже более двух месяцев западные ограничения: эмбарго на морские поставки в ЕС и ценовой потолок

Фото: Reuters

В период с начала 2023-го и до середины апреля экспорт российского бензина увеличился на 38% год к году, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники, которым известны данные статистики.

По их словам, экспорт составил 1,8 млн т. Производство выросло до 11,8 млн т (на 5% больше, чем в прошлом году), запасы бензина на НПЗ и нефтебазах превышают 2 млн т.

Экспорт дизельного топлива из России упал на 3% с начала этого года (9,5 млн т), хотя производство выросло на 7,5%, до 23,8 млн т. Однако в первой половине апреля был зафиксирован рост поставок на 8,5% (894 тыс. т), указывает «Ъ».

С начала февраля этого года ЕС ввел эмбарго на морские поставки российских нефтепродуктов, а G7 — потолок цен на них. Для премиальных нефтепродуктов (нафты, дизеля, бензина и керосина) он установлен на уровне $100 за барр., а для тех, что продаются с дисконтом (мазут), — $45. Аналогичные ограничения с декабря прошлого года действуют и в отношении российской нефти (ценовой лимит — $60 за барр.).

На фоне этих ограничений Россия переориентировала поставки на восток. Bloomberg сообщал со ссылкой на данные аналитической компании Vortexa, что в марте импорт сырой нефти из России в Индию достиг нового максимума — 1,64 млн барр. в день. Москва шестой месяц подряд стала крупнейшим поставщиком нефти в Индию.



Reuters писал, что в последнее время существенно вырос импорт российских дизеля, нафты и мазута в Сингапур, откуда эти продукты поступают в другие страны Азии. Кроме того, как подсчитало агентство, в марте общий экспорт российских нефтепродуктов по морю (без уточнения получателей) вырос на 17,3% месяц к месяцу (12,3 млн т против 9,5 млн т в феврале).