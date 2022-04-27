Минэкономразвития сообщило о замедлении роста ВВП в марте

Рост ВВП замедлился в марте до 1,6%, в основном это произошло из-за снижения темпов роста промышленного производства, говорится в резюме Минэкономразвития о текущей ситуации в российской экономике.

Динамика роста промышленного производства в феврале 2022 года равнялась 6,3%, в марте этот показатель составил 3%.Годовая динамика роста добычи полезных ископаемых оставались на высоком уровне — 7,8% в марте, отметили в министерстве, но мартовский выпуск в обрабатывающей промышленности сократился на 0,3%.

«[Это произошло] за счет снижения производства в машиностроении и нефтепереработке. В пищевой промышленности, химическом комплексе, металлургии темпы роста выпуска снизились, но сохранились в положительной области», — сказано в документе.

В феврале рост ВВП в российской экономике составлял 4,4%, в январе — 5,8%.

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