Минэкономики оценило долю российского экспорта, затронутого санкциями

Запреты и количественные ограничения Запада коснулись порядка 20% российского экспорта, подсчитали в Минэкономразвития. Около 44% экспорта идет в страны, не присоединившиеся к санкциям, — эту долю Минэкономики намерено наращивать

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

На долю стран, вводивших санкции против России, приходится половина внешнего торгового оборота страны, заявил министр экономического развития Максим Решетников в письме к главе партии КПРФ Геннадию Зюганову. Документ, датированный 5 мая 2022 года, есть в распоряжении РБК, его подлинность подтвердил федеральный чиновник.

В частности, торговля со странами «большой семерки» (G7) составляет 25% от общего объема внешней торговли России: 22% совокупного экспорта и 28% импорта. Вводимые странами-санкционерами торговые ограничения касаются не всего экспорта, а только его части, соответственно, другая часть по-прежнему регулируется международными правилами торговли, говорится в письме.

«Непосредственно запреты и иные количественные ограничения затрагивают порядка 20% российского экспорта. Основная проблема с осуществлением поставок лежит в плоскости ограничений на перевозки и платежи», — указывает министр в письме (в пресс-службе Минэкономразвития подтвердили РБК эту оценку). В 2021 году весь товарный экспорт России составил $493 млрд.

Евросоюз запретил ввозить из России железо и сталь, уголь (с середины августа 2022 года), цемент, резину, древесину, морепродукты, алкоголь, США — нефть и нефтепродукты, СПГ, морепродукты, алмазы. Другие западные страны также ввели ограничения на импорт товаров из России, например, Великобритания — на импорт продуктов из древесины, икры, алмазов, резины (в том числе через тарифные барьеры). Страны G7 также ввели ограничения на экспорт своих товаров в Россию, например предметов роскоши.

Помимо прямых торговых ограничений (например, запрета на поставки российской нефти в США) на российский экспорт влияют блокирующие санкции против ряда лиц (например, из-за санкций против Алексея Мордашова «Северсталь» прекратила поставки в ЕС) и ограничения на перевозки (например, Евросоюз запретил российским судам заходить в свои порты, а российским грузовикам — перемещаться по территории блока).

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Вторая половина российской внешней торговли приходится на страны, занимающие нейтральную или дружественную позицию, говорится в письме Решетникова. В 2021 году товарооборот России с государствами, которые не поддержали санкции, составил $356 млрд: $214 млрд пришлось на экспорт из России в эти страны и $142 млрд — на импорт из них.

Доля дружественных стран в российском товарообороте будет расти по мере переориентации товарных потоков с рынков стран-санкционеров, ожидают в Минэкономразвития.

Несмотря на санкции, в марте 2022 года поставки из России в 27 стран ЕС увеличились на 75%, до €16,2 млрд (по сравнению с €9,2 млрд в марте 2021 года), писал РБК. Однако это связано прежде всего с фактором роста цен на российские энергоносители по сравнению с прошлогодними уровнями. Страны Европы уже несколько недель обсуждают ограничения на импорт российской нефти, но пока не пришли к консенсусу. Вместе с тем импорт в Россию из ряда стран дальнего зарубежья в марте или апреле снизился более чем вдвое в годовом выражении, следует из статистики стран — торговых партнеров России.

Что касается оценки доли импорта в Россию, затронутого санкциями, в министерстве уточнили, что оценить этот объем проблематично, поскольку значительная часть мер сконцентрирована на высокотехнологичных товарах (двойного назначения) — эти меры затрагивают точечные поставки, а не поставки по обычным категориям товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности. «Остальные меры мы оцениваем как затрагивающие российский импорт в объеме 10%, но и эту цифру вряд ли можно назвать точной ввиду установленных зачастую ценовых порогов на поставки отдельного вида дорогостоящих товаров в России», — добавили в Минэкономразвития. Общий импорт в Россию в 2021 году составил $296 млрд.