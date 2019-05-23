Орешкин назвал условия для ускорения российской экономики

В России пока не сформирована модель экономического роста, которая позволила бы выйти на темпы выше мировых, признал Максим Орешкин. Необходимо улучшить инвестиционный климат и активизировать внешнеэкономическую деятельность

Максим Орешкин (Фото: Михаил Джапаридзе / ТАСС)

В России пока не сформирована модель экономического роста, которая позволила бы выйти на темпы роста ВВП выше 3%, сказал министр экономического развития Максим Орешкин в ходе коллегии его министерства 23 мая, передает корреспондент РБК.

«Очевидно, что модель экономического роста, которая может обеспечить показатель на уровне 3% и выше, пока еще окончательно не сформирована», — признал Орешкин.

Краткосрочные тренды не выглядят позитивно: в первом квартале рост ВВП составил всего 0,5%, минимум с конца 2017 года, продолжил министр. Но, по его словам, замедление экономики не носит системного характера и вызвано разовыми факторами.

Главная причина торможения экономики — это слабость конечного спроса на фоне синхронного ужесточения налогово-бюджетной и денежно-кредитной политики. «У нас произошло повышение НДС при отложенных бюджетных расходах, и это совпало с повышением ключевой ставки Банка России», — сказал глава Минэкономразвития.