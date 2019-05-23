Орешкин назвал условия для ускорения российской экономики

Впрочем, эффект от повышения НДС носил разовый характер, отметил он. Минэкономразвития не исключает, что по итогам 2019 года инфляция может опуститься даже ниже уровня 4% при оптимистичном сценарии.
Президент в майском указе поставил перед правительством задачу добиться вхождения России в пятерку крупнейших экономик мира при темпах роста ВВП выше мировых, то есть темпы роста должны превышать 3%, сохранив при этом низкую инфляцию.
Инвестиции и качественная миграция
Для ускорения экономики России, по словам Орешкина, необходимо повысить инвестиционную активность и качество инвестиций в экономику. Необходимо продолжить трансформировать деловой климат в стране, в первую очередь, путем снижения административных барьеров для бизнеса. В 2019 году планируется подготовить ряд поправок в корпоративное законодательство, внедрить механизм «регуляторной гильотины».
Рост ВВП не может быть достигнут без тщательной проработки миграционной политики. Минэкономразвития представит правительству предложения по стимулированию качественной миграции. В 2018 году в страну приехало 125 тыс. трудовых мигрантов, это почти в два раза меньше, чем в 2017-м. В прошлом году приток мигрантов впервые за 10 лет не смог компенсировать естественную убыль населения, и численность населения страны сократилась на 99,7 тыс. человек
Еще одним важным фактором роста экономики Орешкин назвал развитие внешнеэкономической деятельности. В ближайшее время ведомство подготовит и представит правительству проект новой стратегии в этом направлении. По словам министра, на фоне дефицита рабочей силы нужно постепенно отказываться от трудоемких этапов производств с низкой добавленной стоимостью и «вовлекать другие страны, в первую очередь наших соседей, где и предложение рабочей силы больше, и стоимость труда ниже, выстраивать вместе с ними цепочки формирования добавленной стоимости».
Кроме того, России необходимо расширить рынок. «Это подразумевает активную работу по интеграционным процессам в рамках Союзного государства России и Белоруссии, ЕАЭС, СНГ и, конечно, взаимовыгодное сотрудничество с другими странами и объединениями по всему миру», — добавил Орешкин.