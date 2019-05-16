Правительство разработало закон о «регуляторной гильотине»

Контрольно-надзорный кодекс, разработанный после поручений о «регуляторной гильотине», предусматривает отказ от старых требований и «палочной» системы. Но он не затронет отношения бизнеса с силовиками, налоговой и ЦБ

Дмитрий Медведев (Фото: Алексей Никольский / ТАСС)

Правительство опубликовало законопроект, разработанный по следам поручений премьер-министра Дмитрия Медведева и президента Владимира Путина о «регуляторной гильотине». Документ, который, по словам замминистра экономического развития Саввы Шипова, уже называют контрольно-надзорным кодексом, предусматривает оценку эффективности проверяющих органов, запрет на «палочную» систему и отказ от старых норм надзора. Впрочем, документ не будет распространяться на налоговый и валютный контроль, отношения с силовиками и Центральным банком и т.п.

РБК ознакомился с законопроектом на Петербургском международном юридическом форуме (ПМЮФ), где его представили чиновники правительства.

При подготовке проекта правительство взяло за образец Уголовно-процессуальный кодекс СССР, сказал на ПМЮФ глава аппарата правительства Константин Чуйченко: «Нет смысла изобретать велосипед, ведь с точки зрения юридической техники качество тех законов было, наверное, все-таки безупречным». Внести в Госдуму документ планируется в сентябре, а до этого — обсудить с экспертным сообществом.

Новый подход к реформе Это не первая попытка систематизировать большое количество норм контроля и надзора, на которые часто жалуются как крупный бизнес, так и малые и средние предприниматели. Ранее этим занималось «открытое правительство», которое возглавлял «министр без портфеля» Михаил Абызов, сейчас находящийся в СИЗО по обвинению в хищении 4 млрд руб. (он не признает свою вину). Результатом стал законопроект 2017 года, Это не первая попытка систематизировать большое количество норм контроля и надзора, на которые часто жалуются как крупный бизнес, так и малые и средние предприниматели. Ранее этим занималось «открытое правительство», которое возглавлял «министр без портфеля» Михаил Абызов, сейчас находящийся в СИЗО по обвинению в хищении 4 млрд руб. (он не признает свою вину). Результатом стал законопроект 2017 года, запрещающий , например, проверять бизнес по советским нормам. Но документ был принят Госдумой в 2018 году только в первом чтении, а чиновники во главе с Чуйченко разработали новый законопроект.

Прошлый законопроект — это продукт своего времени, сказал Чуйченко, и он его завизировал, когда был начальником контрольного управления президента. С точки зрения юридической техники, тот документ был ближе «не к закону, а к сборнику взглядов», добавил глава аппарата правительства: в нем содержались декларации, но было мало правовых норм.