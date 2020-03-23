Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
ФутурологияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Футурология
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 24 марта
USD ЦБ: 80,88 (+2,84) Quote, 13:39
Курс евро на 24 марта
EUR ЦБ: 86,71 (+2,55) Quote, 13:39
Брыльска опровергла сообщения о ее борьбе с раком Общество, 16:01 Кудрин заявил об отсутствии у властей планов секвестрировать бюджет Экономика, 16:00 СМИ сообщили подробности жизни Смолова на карантине Спорт, 15:59 Этап «Формулы-1» в Баку отложили из-за коронавируса Спорт, 15:56 Промотали на промо: как перестать давать безумные скидки и терять деньги Pro, 15:47 Планы оптимистов: в чем слабость антикризисных мер ЦБ и правительства Мнение, 15:44 Десятый самолет Минобороны вылетел в Италию для борьбы с коронавирусом Общество, 15:44 СК возбудил дело из-за заразившегося вирусом инфекциониста Ставрополья Общество, 15:42 Минкомсвязь создала порталы для оказавшихся в режиме изоляции Общество, 15:30 В Минздраве назвали сроки снижения активности коронавируса Общество, 15:26 Что можно заказать из московских ресторанов на дом. Часть 2 Стиль, 15:20 Союз пенсионеров и волонтеры оценили решение о домашнем режиме пожилых Общество, 15:15 ФСБ сообщила о задержании на Сахалине планировавших нападение студентов Общество, 15:15 Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 23 марта Общество, 15:08
Пандемия коронавируса ,  
0 

Кудрин заявил об отсутствии у властей планов секвестрировать бюджет

Расходы бюджета в этом году не будут сокращены, но их перераспределят с учетом приоритетов, заявил глава Счетной палаты
Алексей Кудрин (Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости)

Власти России не будут проводить секвестр федерального бюджета на текущий год в связи с пандемией коронавируса и падением цен на нефть. Расходы будут перераспределены в рамках запланированного объема с учетом приоритетов. Об этом сообщил председатель Счетной палаты Алексей Кудрин на заседании комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам (РБК следил за трансляцией).

«Я думаю, в любом варианте у нас не будет расходов в 2020 году меньше, чем запланировано. Просто будет более серьезное перераспределение внутри этих расходов. В этом смысле это не секвестр», — пояснил он.

Кудрин напомнил, что секвестр — это «равномерное сокращение всех статей в связи с недополучением доходов бюджета примерно в такой же пропорции», и добавил, что сам вводил эту норму в законодательство в 1997 году. Тогда он занимал пост первого замминистра финансов, Минфин возглавлял Анатолий Чубайс.

Планы оптимистов: в чем слабость антикризисных мер ЦБ и правительства
Мнение

Министр финансов Антон Силуанов ранее говорил, что при текущих ценах на нефть Россия недополучит около 3 трлн руб. нефтегазовых доходов. Кудрин отметил, что при такой оценке и с учетом цены отсечения по бюджетному правилу на уровне $42,4, бюджету не хватит 500 млрд руб., остальное просто не поступит в Фонд национального благосостояния (ФНБ).

По словам Кудрина, при цене на нефть ниже $35-30 «может потребоваться более сбалансированный сценарий, который будет учитывать и существенное добавление средств (по одним статьям. — РБК), и частичное более серьезное сокращение других средств». Но это все равно не будет секвестром бюджета, подчеркнул он: «Объем расходов сохранится, но будет более целенаправленно перераспределен».

Набиуллина исключила наличие у ЦБ порога курса рубля
Финансы

Премьер-министр Михаил Мишустин ранее поручил Минфину и Минэкономразвития до 26 марта представить в правительство предложения «по приоритезации расходов федерального бюджета в антикризисных целях». Анонимный федеральный чиновник заявил «Ведомостям», что это подготовка к секвестру федерального бюджета. РБК направил запросы в Минфин и Минэкономразвития.

Силуанов ранее заявлял, что правительство не намерено сокращать расходы федерального бюджета в 2020 году. По данным Минфина, Россия с помощью имеющихся резервов, в том числе ликвидных средств ФНБ, сможет покрывать дефицит бюджета, если цены упадут до $25–30 за барр., на протяжении как минимум шести лет.

Автор: Анна Гальчева
Теги: Алексей Кудрин, бюджет, расходы, пандемия
Материалы по теме
Силуанов оценил влияние нефтяных цен на инфляцию и выплату пенсий
Экономика
Мишустин поручил Минфину определить приоритетные расходы бюджета
Экономика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter