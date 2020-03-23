Кудрин заявил об отсутствии у властей планов секвестрировать бюджет

Расходы бюджета в этом году не будут сокращены, но их перераспределят с учетом приоритетов, заявил глава Счетной палаты

Алексей Кудрин (Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости)

Власти России не будут проводить секвестр федерального бюджета на текущий год в связи с пандемией коронавируса и падением цен на нефть. Расходы будут перераспределены в рамках запланированного объема с учетом приоритетов. Об этом сообщил председатель Счетной палаты Алексей Кудрин на заседании комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам (РБК следил за трансляцией).

«Я думаю, в любом варианте у нас не будет расходов в 2020 году меньше, чем запланировано. Просто будет более серьезное перераспределение внутри этих расходов. В этом смысле это не секвестр», — пояснил он.

Кудрин напомнил, что секвестр — это «равномерное сокращение всех статей в связи с недополучением доходов бюджета примерно в такой же пропорции», и добавил, что сам вводил эту норму в законодательство в 1997 году. Тогда он занимал пост первого замминистра финансов, Минфин возглавлял Анатолий Чубайс.

Министр финансов Антон Силуанов ранее говорил, что при текущих ценах на нефть Россия недополучит около 3 трлн руб. нефтегазовых доходов. Кудрин отметил, что при такой оценке и с учетом цены отсечения по бюджетному правилу на уровне $42,4, бюджету не хватит 500 млрд руб., остальное просто не поступит в Фонд национального благосостояния (ФНБ).