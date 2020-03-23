Планы оптимистов: в чем слабость антикризисных мер ЦБ и правительства

Все предложенные антикризисные механизмы действуют с временным лагом, иногда довольно большим, и сами по себе не создают дополнительный спрос в экономике

Принимая 20 марта решение о ставке, российский ЦБ оказался перед особенно трудным выбором. С 9 марта, после обвала цен на нефть, курс рубля упал на 15%. В такой ситуации повышение процентной ставки позволило бы повысить текущую доходность рублевых активов и снизить давление на рубль. Но повышение ставки означает финансовые потери для инвесторов, которые уже вложились в рублевые облигации, а также удорожание стоимости кредита, что негативно сказывает на экономике. Ужесточение кредитных условий уже произошло в последние недели — выросли доходности ОФЗ, начали расти ставки по ипотечным кредитам.

Повышение ключевой ставки привело бы к дальнейшему росту кредитных ставок в экономике. В последний раз экстренное повышение ставки ЦБ использовал в декабре 2014 года, когда ставка сразу выросла с 10,5 до 17%. Подобным образом недавно поступил Нацбанк Казахстана, который повысил базовую ставку с 9,25 до 12%. Основным мотивом для подобных резких мер является «защита» курса национальной валюты. Но текущая девальвация рубля в целом соответствует падению цен на нефть. Поэтому, пока девальвационные ожидания не стали носить самоподдерживающий характер, в повышении ставки нет необходимости.

Снижение ставки могло бы иметь смысл как мера для поддержки экономического роста. Пандемия коронавируса сильно замедлит темпы роста мировой экономики и обойдется, даже по предварительным оценкам ООН, в 1% мирового ВВП. Карантинные меры в России приведут к спаду в экономической активности. Хотя само по себе снижение ставки не может остановить распространение коронавируса и восстановить разрушенные цепочек поставок между странами и регионами, оно увеличивает совокупный спрос и имеет практически немедленный эффект. Поэтому в последние недели ведущие центральные банки синхронно снижали ставки. Однако в России этому препятствует девальвация рубля. Низкая ставка будет стимулировать дополнительный спрос на валюту и может стать дополнительной угрозой финансовой стабильности.

В этих условиях финансовые власти приняли решение оставить ставки без изменений, чтобы сохранить пространство для маневра. При стабилизации рубля и относительно слабой реакции инфляции на его снижение ЦБ, видимо, начнет снижение процентной ставки, а при сохранении сильных девальвационных настроений может и повысить ее. Следующее заседание, посвященное ставке, состоится в конце апреля, уже после появления экономической статистики за март, когда будет понятнее состояние экономики в новой реальности.