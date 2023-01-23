Нефтяников обяжут контролировать несоблюдение потолка цен

Российские компании должны будут направлять контракты на проверку в ФТС и следить, чтобы иностранные покупатели при дальнейшей перепродаже тоже не использовали потолок цен

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Минэнерго подготовило проект постановления о реализации запрета на поставку нефти иностранным покупателям, которые присоединились к потолку цен, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

Согласно документу российские юридические и физические лица должны будут не допускать, чтобы в их контрактах было положение об ограничении цены на нефть. Также их обяжут следить за тем, чтобы это требование выполняли иностранные покупатели, в том числе трейдеры и агенты, при дальнейшей перепродаже нефти.

Как пишет газета, российские экспортеры должны будут направлять контракты на проверку в Федеральную таможенную службу; ведомство в случае нарушений запретит транспортировку сырья, уведомив РЖД и «Транснефть». Запрет на экспорт в рамках контрактов будет действовать до устранения нарушений.

По словам источников издания, в ближайшее время проект согласуют в правительстве. Представитель Минэнерго не стал комментировать РБК эти данные.

Режим ограничения предельной цены на поставки нефти из России, который ввели западные страны, действует с 5 декабря. Предельная цена установлена в размере $60. Потолок цен одобрили страны «Группы семи» (G7: США, Великобритания, Германия, Франция, Канада, Италия и Япония), а также Евросоюз и Австралия. В марте предельную цену могут пересмотреть, при этом Bloomberg писал, что Вашингтон хочет сохранить ее на прежнем уровне.

В ответ президент Владимир Путин подписал указ о запрете на поставки российской нефти и нефтепродуктов иностранным гражданам и компаниям, если в контрактах «прямо или косвенно предусматривается использование механизма фиксации предельной цены». Запрет будет действовать пять месяцев — с 1 февраля по 1 июля 2023 года. В Кремле уточнили, что указ распространяется и на уже заключенные контракты, если в них упоминается потолок цен.

5 февраля начнет действовать потолок цен на российские нефтепродукты; механизм и конкретное значение предельной цены сейчас обсуждаются странами G7 и государствами ЕС. В Минфине США признали, что установить ограничения для нефтепродуктов сложнее, чем для сырой нефти, учитывая широкий диапазон рыночных цен, а также важность обеспечения стабильных поставок российского дизтоплива на рынок.