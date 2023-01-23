Нефтяников обяжут контролировать несоблюдение потолка цен

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Все о банках на одном сайте
Лента новостей
Курс евро на 21 января
EUR ЦБ: 74,34 (-0,06) Инвестиции, 21 янв, 00:00
Курс доллара на 21 января
USD ЦБ: 68,67 (-0,18) Инвестиции, 21 янв, 00:00
Администрация Новой Каховки сообщила о массированном артобстреле Политика, 11:01
Власти продлили отсрочку по уплате страховых взносов для ряда компаний Экономика, 10:59
Механизм «постоянных» кредитных каникул запустят для россиян с марта Общество, 10:50
Рублев вторым из россиян вышел в четвертьфинал Australian Open Спорт, 10:48
Появились кадры со съемок «Вечернего Урганта». Оказалось, что это фейк Life, 10:47
Мода как бизнес. Куда двинется fashion-сегмент РБК и Ahead, 10:40
Альфа-банк и «Сбер» выпустят платежные стикеры для оплаты смартфоном Финансы, 10:30
Тайм-менеджмент: как больше успевать и не выгореть
За 5 дней вы научитесь использовать разные инструменты управления временем
Прокачать навык
Потанин призвал «не гнать» и не дискриминировать уехавших из России Политика, 10:30
В ЕС призвали «дать импульс» обсуждению судьбы замороженных активов ЦБ Политика, 10:29
Сын Цзю проведет бой за чемпионский титул 12 марта Спорт, 10:21
Минобороны начало строительство водовода из Ростовской области в Донбасс Общество, 10:21
Какое меню в ресторане будет стабильно привлекать посетителей РБК и Черкизово, 10:16
Акции «Норникеля» упали на 4% на фоне планов по сокращению дивидендов Инвестиции, 10:16
Аналитики сообщили о росте в 1,5 раза предложения жилья в Москве Недвижимость, 10:15
Война санкций ,  
0 

Нефтяников обяжут контролировать несоблюдение потолка цен

«Ъ»: кабмин поручит компаниям следить, чтобы нефть не перепродавали с потолком цен
Российские компании должны будут направлять контракты на проверку в ФТС и следить, чтобы иностранные покупатели при дальнейшей перепродаже тоже не использовали потолок цен
BRENT BRENT $87,51 +0,28%
Фото: Darley Shen / Reuters
Фото: Darley Shen / Reuters

Минэнерго подготовило проект постановления о реализации запрета на поставку нефти иностранным покупателям, которые присоединились к потолку цен, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

Согласно документу российские юридические и физические лица должны будут не допускать, чтобы в их контрактах было положение об ограничении цены на нефть. Также их обяжут следить за тем, чтобы это требование выполняли иностранные покупатели, в том числе трейдеры и агенты, при дальнейшей перепродаже нефти.

Как пишет газета, российские экспортеры должны будут направлять контракты на проверку в Федеральную таможенную службу; ведомство в случае нарушений запретит транспортировку сырья, уведомив РЖД и «Транснефть». Запрет на экспорт в рамках контрактов будет действовать до устранения нарушений.

По словам источников издания, в ближайшее время проект согласуют в правительстве. Представитель Минэнерго не стал комментировать РБК эти данные.

Режим ограничения предельной цены на поставки нефти из России, который ввели западные страны, действует с 5 декабря. Предельная цена установлена в размере $60. Потолок цен одобрили страны «Группы семи» (G7: США, Великобритания, Германия, Франция, Канада, Италия и Япония), а также Евросоюз и Австралия. В марте предельную цену могут пересмотреть, при этом Bloomberg писал, что Вашингтон хочет сохранить ее на прежнем уровне.

В ответ президент Владимир Путин подписал указ о запрете на поставки российской нефти и нефтепродуктов иностранным гражданам и компаниям, если в контрактах «прямо или косвенно предусматривается использование механизма фиксации предельной цены». Запрет будет действовать пять месяцев — с 1 февраля по 1 июля 2023 года. В Кремле уточнили, что указ распространяется и на уже заключенные контракты, если в них упоминается потолок цен.

Читайте на РБК Pro
Глинтвейн: чем полезен популярный зимний напиток
В России появился мировой электросетевой гигант. Что ожидать от его акций
Работайте меньше, это выгодно: что показал эксперимент с четырехдневкой
Чем полезна лень и почему не нужно ругать себя за безделье

5 февраля начнет действовать потолок цен на российские нефтепродукты; механизм и конкретное значение предельной цены сейчас обсуждаются странами G7 и государствами ЕС. В Минфине США признали, что установить ограничения для нефтепродуктов сложнее, чем для сырой нефти, учитывая широкий диапазон рыночных цен, а также важность обеспечения стабильных поставок российского дизтоплива на рынок.

Авторы
Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
При участии
Тимофей Дзядко
потолок цен на нефть Минэнерго нефтекомпании ФТС
Материалы по теме
Минфин США признал сложности при введении потолка цен на нефтепродукты
Бизнес
США и союзники согласились ввести два потолка цен на нефтепродукты
Политика
Bloomberg узнал о стремлении США сохранить уровень потолка цен на нефть
Экономика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter