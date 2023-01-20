Bloomberg узнал о стремлении США сохранить уровень потолка цен на нефть

Польша, Эстония и другие страны ЕС призывают к снижению потолка цен на нефть с нынешних $60 за баррель, но США выступают против. Они призывают дождаться, когда заработают ограничения против российских нефтепродуктов

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Администрация президента США Джо Байдена выступает против снижения потолка цен на российскую нефть, несмотря на призывы некоторых европейских стран «еще больше сократить доходы Москвы», сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

5 декабря вступило в силу ограничение западными странами цен на нефть российского производства в $60 за баррель, а также европейское эмбарго на поставки сырой российской нефти морским путем. Как отмечает Bloomberg, сейчас российская нефть Urals торгуется ниже мировых цен и установленного предела (по данным Минфина, средняя цена Urals за период с 15 декабря по 14 января составила $46,82).

Государства, установившие потолок цен, могут менять уровень предельной цены, по которой разрешено закупать нефть из России, раз в два месяца начиная с середины января. По словам источника Bloomberg, США хотят дождаться, пока не заработает потолок цен в отношении российских нефтепродуктов (5 февраля, предельная цена пока не установлена), прежде чем пересматривать параметры ограничений в отношении сырой нефти. Для того, чтобы предельная цена изменилась, нужно согласие всех стран G7 и Евросоюза.

К снижению потолка цен призывают Польша, Эстония и еще некоторые члены ЕС. При этом другие страны опасаются, что это ударит по их экономике. По данным Bloomberg, Германия настаивает, чтобы пересмотр цен проводился в сроки, которые не введут рынки в заблуждение.

По оценке экспертов финляндского Центра исследований в области энергетики и чистого воздуха CREA, ежедневные потери России от потолка цен составляют $172 млн. После 5 февраля они могут вырасти до $280 млн в день.

Российские власти в ответ запретили поставки нефти и нефтепродуктов иностранным гражданам и компаниям, если в контрактах «прямо или косвенно предусматривается использование механизма фиксации предельной цены». Вице-премьер Александр Новак ранее выражал уверенность, что ограничения западных стран приведут к дестабилизации нефтяной отрасли и в первую очередь за это придется заплатить европейским и американским потребителям.