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Bloomberg узнал о стремлении США сохранить уровень потолка цен на нефть

Bloomberg: США стремятся сохранить потолок цен на российскую нефть на уровне $60
Польша, Эстония и другие страны ЕС призывают к снижению потолка цен на нефть с нынешних $60 за баррель, но США выступают против. Они призывают дождаться, когда заработают ограничения против российских нефтепродуктов
Фото: Dave Gregorio / Reuters
Фото: Dave Gregorio / Reuters

Администрация президента США Джо Байдена выступает против снижения потолка цен на российскую нефть, несмотря на призывы некоторых европейских стран «еще больше сократить доходы Москвы», сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

5 декабря вступило в силу ограничение западными странами цен на нефть российского производства в $60 за баррель, а также европейское эмбарго на поставки сырой российской нефти морским путем. Как отмечает Bloomberg, сейчас российская нефть Urals торгуется ниже мировых цен и установленного предела (по данным Минфина, средняя цена Urals за период с 15 декабря по 14 января составила $46,82).

Государства, установившие потолок цен, могут менять уровень предельной цены, по которой разрешено закупать нефть из России, раз в два месяца начиная с середины января. По словам источника Bloomberg, США хотят дождаться, пока не заработает потолок цен в отношении российских нефтепродуктов (5 февраля, предельная цена пока не установлена), прежде чем пересматривать параметры ограничений в отношении сырой нефти. Для того, чтобы предельная цена изменилась, нужно согласие всех стран G7 и Евросоюза.

К снижению потолка цен призывают Польша, Эстония и еще некоторые члены ЕС. При этом другие страны опасаются, что это ударит по их экономике. По данным Bloomberg, Германия настаивает, чтобы пересмотр цен проводился в сроки, которые не введут рынки в заблуждение.

По оценке экспертов финляндского Центра исследований в области энергетики и чистого воздуха CREA, ежедневные потери России от потолка цен составляют $172 млн. После 5 февраля они могут вырасти до $280 млн в день.

Российские власти в ответ запретили поставки нефти и нефтепродуктов иностранным гражданам и компаниям, если в контрактах «прямо или косвенно предусматривается использование механизма фиксации предельной цены». Вице-премьер Александр Новак ранее выражал уверенность, что ограничения западных стран приведут к дестабилизации нефтяной отрасли и в первую очередь за это придется заплатить европейским и американским потребителям.

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