Michelin передаст российский бизнес в управление местному руководству

О приостановке производства в России французская компания сообщила в середине марта. Michelin принял решение передать бизнес местному руководству из-за проблем с поставками и «условий общей неопределенности»

Фото: Regis Duvignau / Reuters

Французский производитель шин Michelin решил передать российский бизнес в управление местному руководству до конца года, передает Reuters со ссылкой на сообщение компании.

«Michelin подтверждает, что технически невозможно возобновить производство [в России], в частности, из-за проблем с поставками, в условиях общей неопределенности», — сказано в сообщении.

В связи с этим новая организация будет работать через независимую структуру, подчеркнули в компании.

Michelin приостановил производство в России 15 марта. «В этом очень сложном и неопределенном контексте приоритетом для Michelin является поддержка всех своих сотрудников, пострадавших от этого кризиса, в том числе сотрудников Michelin в России», — говорилось в сообщении компании. Также о приостановке деятельности в России ранее сообщил гастрономический гид Michelin.

На российском заводе Michelin в деревне Давыдово (Московская область) работают около 750 человек. Там производят легковые и восстановленные грузовые шины.

На фоне российской спецоперации на Украине многие зарубежные компании объявили об уходе или приостановке деятельности в России. Так, среди представителей авторынка о приостановке производства и поставок объявили производители шин Bridgestone и Continental, автопроизводители Volkswagen, Skoda, Audi, Porsche, BMW, Mercedes-Benz, а также Toyota и Nissan.

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В начале марта Генпрокуратура сообщила, что за компаниями, которые объявили об остановке работы в России, усилят надзор в части соблюдения ими законодательства. Отдельно будут проверяться соблюдение трудовых договоров, порядок выплаты зарплат и определение ее размера, исполнение обязательств перед контрагентами и государством.

Генпрокурор Игорь Краснов подчеркивал, что односторонний отказ от обязательств недопустим. Каждый факт прекращения работы предприятий проверят на наличие признаков фиктивного или преднамеренного банкротства, за что может грозить уголовная ответственность.