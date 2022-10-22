Правительство утвердило отсрочку по уплате налогов для мобилизованных
Мобилизованным россиянам предоставлена отсрочка по уплате налогов, сборов и страховых взносов, соответствующее постановление подписал премьер Михаил Мишустин. Кроме того, продлены сроки предоставления налоговых деклараций и отчетов о движении денег по счетам. Решение затрагивает и предпринимателей — руководителей и единственных учредителей компаний.
- Для уплаты налогов и страховых взносов отсрочка будет рассчитываться со дня окончания военной службы до 28-го числа (включительно) третьего месяца после дня окончания военной службы.
- Для предоставления налоговых деклараций отсрочка будет рассчитываться со дня окончания военной службы до 25-го числа (включительно) третьего месяца после дня окончания военной службы.
- Для уплаты налога на профессиональный доход отсрочка будет рассчитываться со дня окончания военной службы до последнего числа (включительно) четвертого месяца после дня окончания военной службы.
Уплатить накопившуюся задолженность можно будет в рассрочку. «Размер первого платежа составит одну шестую всего долга, а в дальнейшем можно будет гасить его ежемесячно равными частями», — говорится в сообщении.
В начале октября президент Владимир Путин подписал закон о предоставлении кредитных каникул мобилизованным. Позднее Банк России уточнил порядок оформления отсрочки платежей для участников военной операции на Украине. Регулятор, в частности, рекомендовал банкам не запрашивать документы, подтверждающие участие в операции на Украине, если, например, на счет заемщика поступало денежное довольствие военнослужащего. При этом добровольцы имеют право на льготы наравне с мобилизованными и контрактниками, подчеркнули в ЦБ.
Путин объявил частичную мобилизацию в России 21 сентября. 14 октября он заявил, что в Вооруженные силы призвали 222 тыс. человек из планируемых 300 тыс. «Думаю, что в течение примерно двух недель все мобилизационные мероприятия будут завершены», — сказал тогда президент.
18 октября пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, планирует ли Путин по примеру Москвы и Подмосковья остановить мобилизацию во всей стране, заявил: «Пока таких решений не было».