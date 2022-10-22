Правительство утвердило отсрочку по уплате налогов для мобилизованных

Правительство утвердило отсрочку по уплате налогов и страховых взносов для мобилизованных

Для уплаты налогов и страховых взносов отсрочка будет рассчитываться со дня окончания военной службы до 28-го числа третьего месяца после ее завершения. Уплатить накопившуюся задолженность можно будет в рассрочку

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Мобилизованным россиянам предоставлена отсрочка по уплате налогов, сборов и страховых взносов, соответствующее постановление подписал премьер Михаил Мишустин. Кроме того, продлены сроки предоставления налоговых деклараций и отчетов о движении денег по счетам. Решение затрагивает и предпринимателей — руководителей и единственных учредителей компаний.

Для уплаты налогов и страховых взносов отсрочка будет рассчитываться со дня окончания военной службы до 28-го числа (включительно) третьего месяца после дня окончания военной службы.

Для предоставления налоговых деклараций отсрочка будет рассчитываться со дня окончания военной службы до 25-го числа (включительно) третьего месяца после дня окончания военной службы.

Для уплаты налога на профессиональный доход отсрочка будет рассчитываться со дня окончания военной службы до последнего числа (включительно) четвертого месяца после дня окончания военной службы.

Уплатить накопившуюся задолженность можно будет в рассрочку. «Размер первого платежа составит одну шестую всего долга, а в дальнейшем можно будет гасить его ежемесячно равными частями», — говорится в сообщении.

В начале октября президент Владимир Путин подписал закон о предоставлении кредитных каникул мобилизованным. Позднее Банк России уточнил порядок оформления отсрочки платежей для участников военной операции на Украине. Регулятор, в частности, рекомендовал банкам не запрашивать документы, подтверждающие участие в операции на Украине, если, например, на счет заемщика поступало денежное довольствие военнослужащего. При этом добровольцы имеют право на льготы наравне с мобилизованными и контрактниками, подчеркнули в ЦБ.

Путин объявил частичную мобилизацию в России 21 сентября. 14 октября он заявил, что в Вооруженные силы призвали 222 тыс. человек из планируемых 300 тыс. «Думаю, что в течение примерно двух недель все мобилизационные мероприятия будут завершены», — сказал тогда президент.

18 октября пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, планирует ли Путин по примеру Москвы и Подмосковья остановить мобилизацию во всей стране, заявил: «Пока таких решений не было».