Кремль ответил на вопрос о приостановке мобилизации по всей стране

Песков: Путин пока не принимал решения о сворачивании мобилизации по всей стране

Представитель Кремля отметил, что Путин пока не принимал решения о приостановке мобилизации по всей стране. В то же время, по его словам, призвать планируют не более 300 тыс. человек

Фото: Сергей Петров / Global Look Press

Президент Владимир Путин пока не принимал решения о сворачивании мобилизации во всей стране, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

Так, на вопрос журналиста о том, планирует ли президент на примере Москвы и Подмосковья остановить частичную мобилизацию во всей стране, Песков заявил: «Пока таких решений не было. Вы знаете, что Министерством обороны для каждого региона были установлены показатели численности мобилизационные. И регионы констатируют, что мобилизационные задания выполнены. Таким образом, сам процесс частичной мобилизации — он уже исчерпан и остановлен в тех регионах, которые с этим заданием справились. Что касается президентского указа (об остановке мобилизации), в настоящий момент его нет».

Кроме этого, на вопрос о возможном введении новых порогов по мобилизации представитель Кремля пояснил, что в президентском указе речь идет именно о 300 тыс. человек, а о превышении заданного количества «не может идти речи».

Частичная мобилизация в России была объявлена 21 сентября. Министр обороны Сергей Шойгу пояснял, что призвать планировалось 300 тыс. человек, служивших в армии и имеющих военно-учетную специальность. В то же время в президентском указе о мобилизации был пропущен седьмой пункт, где речь может идти о количестве призывников. Песков ранее отказывался раскрывать его содержание, сославшись на то, что он предназначен для служебного пользования. В документе также ничего не говорится о сроках действия мобилизации.

14 октября Путин заявил, что в рамках частичной мобилизации уже были призваны уже около 220 тыс. человек и она может завершится до конца месяца.

Так, о выполнении плана по мобилизации уже объявил ряд российских регионов, в том числе Москва, Подмосковье, Крым, Чечня, ЕАО, ХМАО, Адыгея, Мордовия, Карелия, Удмуртия, Марий Эл, Якутия, Тыва, Пермский край, а также Брянская, Архангельская, Ивановская, Тамбовская, Новосибирская и Ростовская области.