Орешкин анонсировал падение инфляции «гораздо ниже» прогноза в 3,8%

По словам главы Минэкономразвития, годовая инфляция в России уже опустилась ниже официального прогноза

Инфляция в России замедляется быстрее, чем ожидалось, и по итогам года ее уровень может оказаться «гораздо ниже» официального прогноза в 3,8%. Об этом заявил в кулуарах форума «Открытые инновации» глава Минэкономразвития Максим Орешкин.

«Мы уже опустились ниже отметки в 3,8%, мы видим, что эта цифра уйдет гораздо ниже на фоне слабого спроса и продолжающегося замедления кредитования», — сказал министр (цитата по ТАСС).

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