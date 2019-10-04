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Экономика ,  
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Минэкономразвития спрогнозировало уровень инфляции в октябре

По итогам октября Минэкономразвития России ожидает инфляцию на уровне 0,1-0,2% (месяц к месяцу), что соответствует годовым темпам роста в 3,7-3,8%. Об этом говорится в обзоре, опубликованном на сайте ведомства.  

Отмечается, что к концу текущего года темпы годовой инфляции могут замедлиться до 3,2%. Текущая инфляционная динамика является отражением слабого потребительского спроса, отметили в министерстве.  

Ожидаемое замедление потребительского кредитования (до 10% в следующем году) под воздействием мер ЦБ приведет к усилению дезинфляционного тренда, уточнили в ведомстве. Это будет возможно в случае, если замедление не будет компенсироваться ростом выдачи населению других кредитов.

Ранее Минэкономразвития прогнозировало, что годовая инфляция в октябре опустится ниже 4%. По словам министра Максима Орешкина, необходимо проводить структурную кредитную политику, которая поспособствует «перераспределению кредитного предложения от необеспеченного потребительского кредитования в пользу корпоративного и ипотечного».

В конце сентября Орешкин заявлял, что в первом квартале 2020 года инфляция опустится ниже 3%. По данным ведомства, инфляция в будущем году сократится до 3%, а в 2021-2024 годах сохранится на целевом уровне в 4%.     

Теги: Минэкономразвития, инфляция
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