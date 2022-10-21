Средняя пенсия к 2026 году опустится ниже 30% средней зарплаты

Пенсии в России в ближайшие годы будут расти с опережением инфляции, но зарплаты будут расти быстрее. Поэтому отношение средней пенсии к средней зарплате опустится к 2026 году ниже 30%, указала Счетная палата

Фото: Денис Синяков для РБК

Соотношение между среднемесячным размером страховой пенсии по старости неработающих пенсионеров и среднемесячной номинальной зарплатой в экономике в 2025 году опустится ниже 30%, следует из заключения Счетной палаты на проект бюджета Фонда пенсионного и социального страхования (единого Соцфонда) в 2023–2025 годах. Этот коэффициент все последние годы снижается: в 2017-м он составлял 35%, а по итогам 2022 года будет равняться 31,4%.

Индексация не ниже инфляции

Во время проведения пенсионной реформы в 2018 году правительство обещало пожилым гражданам каждый год увеличивать трудовые пенсии чуть выше инфляции. Но эти параметры зависели от стабильно низкого роста цен, который на тот момент прогнозировался на уровне 4% в год. Уже в 2021 году инфляция резко пошла вверх под влиянием мировых цен на продовольствие — достигла 8,4% по итогам года. Властям пришлось в 2021 году выплачивать пенсионерам по 10 тыс. руб., а с 1 января 2022 года — проиндексировать пенсии на 8,6%, чуть выше сложившегося уровня инфляции. В 2020 году президент Владимир Путин в указе о национальных целях развития до 2030 года поручал обеспечить прирост пенсий не ниже инфляции.

В предстоящие годы принцип роста средних пенсий неработающих пенсионеров (у работающих пенсии не индексируются) быстрее инфляции будет соблюден, отмечает Счетная палата. Однако этот рост средней пенсии будет отставать от динамики зарплат в экономике. С 1 января 2023 года пенсии неработающих пенсионеров будут повышены на 4,8%, с 1 января 2024-го — на 4,6%. Совокупный размер индексации в 2023–2024 годах «с учетом индексации, произведенной досрочно, с 1 июня 2022 года на 10%, составил 20,58% <...>, что превышает прогнозируемую совокупную инфляцию — 18,58%», указано в документе. Что касается средней зарплаты в экономике, Минэкономразвития прогнозирует рост этого показателя на 25% к 2025 году (до 80 тыс. руб.) по сравнению с оценкой за 2022 год. В аппарате вице-премьера Татьяны Голиковой, отвечающей за социальную политику, перенаправили запрос в ПФР. РБК направил вопросы в фонд.

В 2018 году Россия ратифицировала Конвенцию Международной организации труда (МОТ) о минимальных нормах социального обеспечения. В ней прописано, что пенсия по старости должна составлять не менее 40% от утраченного заработка (так называемый коэффициент замещения). Соотношение между средними пенсией и зарплатой, строго говоря, не является коэффициентом замещения, но все равно «в определенной мере позволяет судить о том, что получают от экономического роста эти две социальные группы (работающие по найму и пенсионеры. — РБК)», отмечали в 2021 году исследователи Высшей школы экономики (.pdf).

Проблема компенсации утраченного заработка

Тенденция планомерного сокращения соотношения между средним уровнем пенсии неработающих пенсионеров и средней зарплатой говорит о снижении эффективности элементов пенсионного страхования. «Суть пенсионного страхования в том, что вы страхуете утраченный заработок. Если зарплата растет, ваша пенсия должна следовать тем же пропорциям. У нас этого не происходит», — сказал РБК профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов.

В России велика доля граждан, получающих низкую зарплату, объясняет он. Если при расчете средней зарплаты никаких ограничений нет — принимаются в расчет все уровни заработной платы, как сверхвысокие, так и сверхнизкие, то при расчете средней пенсии существуют пределы. «Страховое пенсионное покрытие имеет ограничение, страховые взносы берутся с определенного заработка, не выше. Поэтому возникает ситуация, при которой расчет средней пенсии будет ниже», — отметил он.

Сколько бы человек ни зарабатывал, максимальное количество пенсионных баллов, которое он может набрать в год, равно десяти; в них конвертируется зарплата из расчета 130 тыс. руб. в месяц (исходя из так называемой предельной величины базы по взносам на обязательное пенсионное страхование — 1,565 млн руб. в 2022 году).

В 2022 году Сафонов и его коллега из ВНИИ труда Константин Угодников предложили модель ежегодной индексации пенсий на индекс заработной платы или инфляцию в зависимости от того, какой параметр оказался выше (статья «Индексация пенсионных выплат: поиски баланса между инфляцией и изменением заработной платы в экономике»). Если зарплата отстала от инфляции, разницу должен компенсировать из своих доходов институт, получающий инфляционный доход, или Фонд национального благосостояния (ФНБ). «Такая комбинация позволит избежать ситуации, при которой покупательная способность пенсии уменьшается в случае высокой инфляции, и поддержать на необходимом нормативном уровне коэффициент замещения пенсией утраченного заработка», — указывали авторы.

Рост трансферта из федерального бюджета

Пенсионный фонд при расчете расходов на выплату пенсий исходит из прогнозируемого снижения численности пенсионеров — получателей страховой пенсии с 38,1 млн в среднем за 2022 год до примерно 37,7 млн в 2025 году (то есть на 411 тыс. человек). Ранее РБК писал о тенденции сокращения количества пенсионеров на фоне повышения пенсионного возраста и эпидемии коронавируса в 2020–2021 годах.

В 2023 году суммарный трансферт из федерального бюджета Соцфонду достигнет 5,08 трлн руб. — на 34,5% больше, чем в 2022 году получат Пенсионный фонд и Фонд социального страхования, следует из проекта его бюджета. На долю трансфертов из федерального бюджета будет приходиться 37% общих доходов фонда.

Запланированный объем федеральных трансфертов на 2023 год превышает на 1,3 трлн руб. те суммы, которые были заложены на 2023 год бюджетами фондов, принимавшимися в конце 2021 года, отмечают аудиторы. В пресс-службе Счетной палаты РБК пояснили, что это увеличение связано, в частности, с передачей Социальному фонду полномочий по выплате универсального пособия семьям с детьми (заменит ряд действующих мер социальной защиты семей с низкими доходами). На охрану материнства и детства на 2023 год запланировано 1,92 трлн руб., что в три раза больше расходов двух фондов на эти цели в 2022 году, указали в ведомстве.

Что касается прямой функции Пенсионного фонда, то объем взносов, собираемых с зарплат работников, традиционно не позволяет покрыть расходы на выплату страховых пенсий пожилым: в 2023 году объем взносов составит около 7 трлн руб., а расходы на выплату страховых пенсий — 8,9 трлн руб. В связи с этим правительство ежегодно перечисляет несколько обязательных трансфертов, связанных с восполнением этого дефицита.