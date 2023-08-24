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Пенсионная реформа ,  
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В России более чем на 400 тыс. снизилось число пенсионеров

Число пенсионеров в России сократилось более чем на 400 тыс. человек
Сюжет
Пенсионная реформа
Численность пенсионеров с начала года сократилась на 404,2 тыс. человек. Неработающих пенсионеров стало меньше на 300 тыс., работающих — на 100 тыс. Аналитики связывают это с пенсионной реформой и пандемией коронавируса
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

За первое полугодие 2023-го численность пенсионеров в России снизилась на 404,2 тыс. человек, следует из данных Фонда пенсионного и социального страхования. По состоянию на 1 января зарегистрировано 41,78 млн пенсионеров, а на 1 июля — 41,37 млн. Это минимальный показатель за все время действия пенсионной реформы, отмечают «Ведомости».

В основном сократилось число неработающих пенсионеров: в начале года их было 33,86 млн, а к 1 июля стало 33,54 млн. Количество работающих пенсионеров также снизилось — с 7,9 млн до 7,8 млн.

При этом размер выплат за этот период вырос: в среднем в январе пенсионеры получали 19 322 руб., а в июле — 19 475 руб. Больше выросли выплаты у работающих пенсионеров — на 717 руб., до 16 114 руб. Неработающие пенсионеры за полгода стали получать в среднем на 21 руб. больше.

По данным Соцфонда, пенсии по старости на начало июля получали 33,8 млн человек, средний размер выплаты — 20 822 руб. Пенсии по инвалидности положены 2,2 млн россиян, их средний размер — 12 763 руб.

Сокращение числа пенсионеров прежде всего связано с переходным периодом пенсионной реформы, пояснил газете заместитель председателя Федерации независимых профсоюзов (ФНПР) Давид Кришталь. Переходный период предполагает, что в 2023, 2025 и 2027 годах на пенсию выходят только те, кому она положена досрочно (например, проживающие на Крайнем Севере). В 2024 году пенсию будут назначать женщинам 1966 года и мужчинам 1961 года рождения.

Также сокращение числа пенсионеров может быть последствием пандемии коронавируса, считает главный экономист ПФ «Капитал» Евгений Надоршин. Люди старшего возраста переносят это заболевание тяжелее. По данным оперштаба, всего за время пандемии умерли 399 972 человека.

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В октябре 2018 года президент Владимир Путин подписал закон, повышающий пенсионный возраст до 65 лет для мужчин и 60 лет для женщин. Занимавший тогда пост премьера Дмитрий Медведев объяснил изменения демографической ситуацией, ростом числа пенсионеров и снижением доли работающих россиян. Правительство также указывало, что изменения позволят увеличить ежемесячные выплаты нынешним пенсионерам на 1 тыс. руб. в год каждому.

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Полина Мартынова Полина Мартынова
Пенсия пенсионеры пенсионная реформа
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