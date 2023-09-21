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Власти подтвердили проблемы с выплатой российских пенсий за рубежом

Власти подтвердили проблему выплаты российских пенсий за рубежом из-за санкций
Из-за санкций продолжаются проблемы с переводом пенсий российским пенсионерам, проживающим за рубежом. В частности, такие проблемы есть с выплатами в Израиль. Пенсионерам предлагается получать их в России
Фото: Сергей Булкин / news.ru / Global Look Press
Фото: Сергей Булкин / news.ru / Global Look Press

Продолжающиеся санкции в отношении российской банковской системы приводят к удержанию в банках-корреспондентах пенсионных средств, переводимых Социальным фондом России за рубеж. Об этом говорится в пояснительной записке к законопроекту «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (такая версия пояснительной записки есть у РБК).

Источник РБК, знакомый с ситуацией, говорит, что одной из крупнейших по числу российских пенсионеров стран является Израиль, где их насчитывается 52,5 тыс.

По его данным, советские и российские эмигранты, проживающие в Израиле и получавшие ранее пенсии в долларах США, были уведомлены, что до урегулирования проблемы с платежами они могут воспользоваться правом продолжения выплаты пенсии на территории России либо осуществления трансграничных переводов.

В настоящий момент из 52,5 тыс. российских пенсионеров в Израиле 16,6 тыс. человек являются получателями пенсий на территории России, 18,3 тыс. человек получают выплаты на лицевые счета, открытые в Израиле, и еще 17,6 тыс. — по договору между Россией и Израилем о сотрудничестве в области социального обеспечения от 2017 года, приводит источник РБК статистику, замечая, что выплата пенсии последним в настоящее время не осуществляется.

Российско-израильское соглашение определяет, что пенсии российским пенсионерам переводятся в Израиль в долларах США. Израиль как государство не присоединялся к западным санкциям против России, однако на практике местные банки соблюдают ограничения.

Сейчас выплата российских пенсий за рубеж производится в соответствии с действующим с 2022 года постановлением правительства, согласно которому в случае невозможности из-за санкций перевода пенсий за рубеж в прежнем порядке выплаты приостанавливаются. Но после того как гражданин напишет заявление в Социальный фонд с новыми реквизитами (в российском или зарубежном банке), выплаты возобновляются с доплатой за пропущенное время.

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Новый законопроект, выставленный Минэкономики на обсуждение, предусматривает продление ряда контрсанкционных мер на 2024 год, в том числе права правительства устанавливать особенности перечисления пенсий и иных выплат. Сложившаяся ситуация с пенсиями делает необходимым продлить предоставление гражданам России, проживающим за границей, возможности выбирать способ получения пенсий и иных соцвыплат, полагают в ведомстве. Сегодня таких способа два: либо получать их на территории России, либо за рубежом, но путем перевода в рублях на зарубежные банковские счета (если банк позволяет открывать счет в рублях).

Проблема с переводом пенсий возникла еще в марте 2022 года, говорится в пояснительной записке. Как ранее писал РБК, во втором квартале 2022 года было как минимум 37 случаев блокировки пенсионных выплат из России зарубежными банками-корреспондентами.

По данным Социального фонда за 2022 год, выплаты за рубеж получали более 281 тыс. пенсионеров в 132 странах мира. При этом 158,4 тыс. из них получали пенсии через банки на территории России (сумма выплат в 2022 году — 37,5 млрд руб.), а 122,8 тыс. пенсионеров — в стране проживания путем перевода за границу (расходы на такие выплаты составили 12,4 млрд руб.).

РБК направил запросы в Минэкономразвития, Минтруд и Социальный фонд.

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Екатерина Виноградова Екатерина Виноградова
Экономика санкции пенсии Социальный фонд России Минэкономразвития
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