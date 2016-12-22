В Минэкономразвития предсказали влияние пошлин США на их союзников

Американский протекционизм будет расти, а эффект от таких мер скажется в том числе и на союзниках Вашингтона, с которыми он договорился, считает Максим Медведков

Максим Медведков (Фото: Артем Коротаев / ТАСС)

Директор департамента торговых переговоров Минэкономразвития Максим Медведков считает, что США будут активнее вводить односторонние протекционистские меры и эффект от этого почувствуют в том числе страны, которые сумели договориться с Белым домом. В интервью агентству «РИА Новости» чиновник указал, что нет сигналов, показывающих намерение Вашингтона прекратить такую практику, которая прикрывается «соображениями безопасности».

По мнению Медведкова, США «продолжают свои внутренние процедуры, которые позволят в скором будущем распространить меры защиты на другие сектора, и прежде всего на автомобили».

Касательно достигнутых в конце июля договоренностей о намерении США и ЕС работать в направлении обнуления пошлин на промышленные товары Медведков указал, что «даже в торговых взаимоотношениях двух старых трансатлантических союзников слова пока еще не подкреплены действиями». По его словам, нет уверенности, что эти договоренности в принципе будут реализованы.

Медведков предположил, что даже те страны, которые США вывели из-под действия своих пошлин на сталь и алюминий, все равно столкнутся с проблемами возросшего импорта и высокого уровня барьеров по всему миру.

США 1 июня ввели 25-процентные пошлины на сталь и 10-процентные пошлины на алюминий, поставляемые из России, Китая, стран Евросоюза, Мексики и Канады. Ответом Европы стали пошлины на экспорт из США в объеме €2,8 млрд, в частности, стали, алюминия, виски и табака.

Решение Трампа вызвало критику во многих странах мира и позволило предположить скорое начало глобальной торговой войны. Трамп при этом выразил уверенность в том, что поступает правильно. «Некоторые говорят, что в краткосрочной перспективе сталь подорожает и это будет невыгодно. Но цены потом обязательно упадут, а нынешние меры важны для национальной безопасности США», — написал он в своем Twitter 16 августа.