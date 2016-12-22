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США опубликовали список попавших под пошлины товаров из Китая
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США опубликовали список попавших под пошлины товаров из Китая
Экономика, 06:22
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США опубликовали список попавших под пошлины товаров из Китая

Власти США опубликовали список товаров из Китая, которые будут облагаться пошлинами в 25%, документ размещен на сайте торгового представителя Соединенных Штатов Роберта Лайтхайзера.

Количество товаров, попавших под пошлины, снизилось с 284 до 279, их общая стоимость составляет около $16 млрд. Пошлины в 25% на них введут с 23 августа. В частности, в списке оказались двигатели для тракторов, детали для железных дорог, трамваев и поездов, алюминиевые кабели, а также многие другие товары.

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В июне президент США заявил, что китайские товары общей стоимостью в $50 млрд обложат 25%-ной пошлиной. Поводом стали «нечестные методы торговли», к которым прибегает Китай и кража американских технологий и интеллектуальной собственности. Ответные пошлины Китая вступили в силу 6 июля и коснулись товаров, стоимостью $34 млрд.

В июне Трамп пригрозил установить дополнительные пошлины на товары из Китая объемом $200 млрд, а позже заявил о готовности установить новые тарифы на весь китайский импорт на общую сумму в $500 млрд. 

В МИД КНР заявили, что Вашингтон пытается прибегнуть к «шантажу и давлению» по отношению к Пекину, но эти меры «никогда не сработают».

Теги: пошлины , Китай
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