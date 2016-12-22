Турция начала спор в ВТО из-за пошлин на импорт алюминия и стали в США

Турция направила жалобу в ВТО в связи с введением США пошлин на ввоз в страну стали и алюминия. Об этом сообщается на сайте организации.
«Турция запросила ВТО провести консультации с США касательно дополнительных пошлин на импорт», — говорится в сообщении. В ВТО уточнили, что после поступления жалобы, организация начинает спор между сторонами. Если за 60 дней они не найдут решения, которое устраивает всех, то заявитель может попросить у ВТО вынести свое решение.
10 августа президент США Дональд Трамп объявил о повышении пошлин на сталь и алюминий из Турции до 50% и 20% соответственно. Позже в Белом доме объяснили это тем, что Анкара представляет угрозу для нацбезопасности и решение принималось «независимо от переговоров по торговле».
В МИД Турции пообещали, что новые меры Трампа «получат достойный ответ». 15 августа Анкара ввела ответные пошлины на легковые автомобили (до 120%), алкоголь (140%) и листовой табак (до 60%) из США.
На фоне пошлин 13 августа курс турецкой лиры по отношению к доллару упал до исторического минимума (6,9 лиры за $1), а агентства Moody’s Investors Service и S&P понизили рейтинг долгосрочных эмитентов правительства Турции.