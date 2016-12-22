Минпромторг заявил о готовности нивелировать эффект от новых санкций США

Власти России разработали ответные меры, которые должны свести на нет последствия новых санкций США, введение которых должно начаться 22 августа. Об этом заявил глава Минпромторга Денис Мантуров

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Министерство промышленности и торговли за день до введения нового пакета санкций США заявило о выработке целого комплекса ответных мер, которые должны нивелировать эффект от действий санкций США. Об этом говорится в пресс-релизе ведомства.

«Мы уже выработали комплекс ответных мер, которые должны нивелировать эффект от действий США. По электронике будем заменять недоступные компоненты собственными, недостающие импортировать из стран Юго-Восточной Азии, эти рынки для нас открыты», — цитирует ТАСС слова министра из сообщения пресс-службы ведомства.

Ранее 8 августа Госдеп США признал, что Москва виновна в применении химоружия в британском Солсбери. В связи с этим были разработаны новые санкции против России. Ориентировочно 22 августа должен начаться первый этап их введения. Речь идет о запрете на экспорт в Россию электроники двойного назначения, в том числе компонентов, которые используются в авиации.​

Мантуров заверил также, что его ведомство постарается оказать максимальную поддержку предприятиям, которые пострадают от новых санкций США. «Полный запрет, конечно, может ударить по некоторым предприятиям, но мы постараемся оказать им максимальную поддержку. Мы готовились к этой ситуации давно, в рамках разных ФЦП и госпрограмм за последние шесть лет было разработано уже более 1500 типов электронно-компонентных баз», — пояснил министр.