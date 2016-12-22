ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Герои РБКPink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 68,15 66,24 EUR Нал. 77,66 75,48 USD Бирж. 67,29 +0,95 EUR Бирж. 76,35 +1,07 USD ЦБ. 66,38 -0,38 EUR ЦБ. 75,23 -1,01 EUR/USD 1,13 +0,00 BTC/USD Бирж. 6319,00 +74,80 IMOEX 2267,13 -0,69% RTSI 1055,24 -2,43% Brent 70,74 -2,64% DJIA 25162,41 -0,54% Nasdaq 7774,12 -1,23%
Трамп назвал тарифы на сталь спасением американской промышленности
Лента новостей
В ТПП предложили отменить наказание за оборот «шпионской» техники 05:35, Общество В МИД России выступили против полного запрета «роботов-убийц» 05:33, Политика Защита арестованной в США россиянки Бутиной создаст фонд в ее защиту 05:05, Общество В Нью-Хейвене 46 человек за день пострадали от передозировки наркотиками 04:39, Общество Трамп назвал тарифы на сталь спасением американской промышленности 04:33, Политика Космонавты провели в открытом космосе на 1,5 часа дольше запланированного 04:04, Общество В Италии два человека погибли при столкновении самолета с проводами 03:37, Общество СМИ узнали сроки ответа правительства на идею об изъятии сверхдоходов 03:13, Экономика Васильева усомнилась в необходимости отмены пятибалльной системы оценок 03:06, Общество Госдеп США заявил о незаменимости женевского процесса по Сирии 02:39, Политика Экс-глава РЖД Якунин получил от мусульман России медаль «За заслуги» 02:11, Общество Будапештский аэропорт закрыли на три часа из-за контейнера из России 02:02, Общество Экс-глава ЦРУ объяснил отзыв доступа к секретным файлам местью Трампа 01:47, Политика «Атлетико» обыграл «Реал» в матче за Суперкубок УЕФА 01:14, Спорт Экипаж задержанного в Херсоне танкера заявил об угрозе захвата судна 01:12, Общество СК начал проверку после смерти рабочего на шахте в Свердловской области 00:50, Общество Чавушоглу заявил о готовности России смягчить визовый режим с Турцией 00:42, Политика Умерла сыгравшая в «Крестном отце» супругу дона Корлеоне актриса 00:34, Общество Почти пятая часть месячной нормы осадков выпала в среду в Москве 00:26, Общество Спецдокладчики ООН призвали Россию немедленно освободить Олега Сенцова 00:02, Политика Министр Васильева пообещала ужесточить правила усыновления из-за убийств 00:00, Общество Минфин подготовил новый механизм контроля за госрасходами 00:00, Экономика Космонавты задержали выход в открытый космос из-за поломки камеры Go Pro 15 авг, 23:31, Общество Россия перестала снижать свою долю в госдолге США 15 авг, 23:30, Экономика ЦБ нашел у двух московских банков признаки вывода активов на 15 млрд руб. 15 авг, 23:18, Финансы Власти в Сирии заявили о готовности Пальмиры принять туристов 2019 году 15 авг, 22:58, Политика Почему СК решил отпустить из СИЗО обвиняемых по делу «Нового величия» 15 авг, 22:52, Общество Надо ли дружить с коллегами — мнение психолога 15 авг, 22:39, Партнерский материал
Трамп назвал тарифы на сталь спасением американской промышленности
Политика, 04:33
0
Трамп назвал тарифы на сталь спасением американской промышленности
Президент США Дональд Трамп заявил, что введение пошлин на импорт стали из-за рубежа в будущем приведет к тому, что основными игроками на рынке станут американские компании
Дональд Трамп (Фото: Joshua Roberts / Reuters)

В интервью газете The Wall Street Journal Трамп заявил, что пошлины на сталь в отношении Китая и других стран необходимы для спасения традиционной отрасли американской промышленности, которая на момент его победы была на грани исчезновения. «Некоторые говорят, что в краткосрочной перспективе сталь подорожает, и это будет невыгодно. Но цены потом обязательно упадут, а нынешние меры важны для национальной безопасности США», - объяснил глава Белого дома.

В дальнейшем, как считает Трамп, конкурировать на рынке стали будут американские компании, а затем вернутся «старые добрые времена», когда U.S. Steel была самой мощной компанией в США.

По словам Трампа, действенность тарифов подтверждает тот факт, что в стране открываются новые заводы, а весь мир обсуждает рост американской промышленности.

В марте Трамп объявил о решении ввести 25% пошлины на ввоз в США стали. Решение американского президента вызвало критику во многих странах мира и позволило предположить скорое начало глобальной торговой войны.

WSJ при этом отмечает, что хотя некоторые американские сталелитейные компании действительно получили выгоду от решения Трампа, многие другие по-прежнему зависят от поставок из-за рубежа. К этому нужно добавить тот факт, что часть продукции, которую импортировали США, в стране не производится совсем. Эксперты издания указывают, что решить эту проблему не удастся никакими санкциями.

Автор: Артем Филипенок.
Теги: Дональд Трамп
Главное
СМИ узнали сроки ответа правительства на идею об изъятии сверхдоходов Экономика
Материалы по теме
Вице-президент США посоветовал Турции не испытывать терпение Трампа Политика
Трамп отозвал у «посеявшего хаос» экс-главы ЦРУ допуск к секретным файлам Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter