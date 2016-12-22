Трамп назвал тарифы на сталь спасением американской промышленности

Президент США Дональд Трамп заявил, что введение пошлин на импорт стали из-за рубежа в будущем приведет к тому, что основными игроками на рынке станут американские компании

Дональд Трамп (Фото: Joshua Roberts / Reuters)

В интервью газете The Wall Street Journal Трамп заявил, что пошлины на сталь в отношении Китая и других стран необходимы для спасения традиционной отрасли американской промышленности, которая на момент его победы была на грани исчезновения. «Некоторые говорят, что в краткосрочной перспективе сталь подорожает, и это будет невыгодно. Но цены потом обязательно упадут, а нынешние меры важны для национальной безопасности США», - объяснил глава Белого дома.

В дальнейшем, как считает Трамп, конкурировать на рынке стали будут американские компании, а затем вернутся «старые добрые времена», когда U.S. Steel была самой мощной компанией в США.

По словам Трампа, действенность тарифов подтверждает тот факт, что в стране открываются новые заводы, а весь мир обсуждает рост американской промышленности.

В марте Трамп объявил о решении ввести 25% пошлины на ввоз в США стали. Решение американского президента вызвало критику во многих странах мира и позволило предположить скорое начало глобальной торговой войны.

WSJ при этом отмечает, что хотя некоторые американские сталелитейные компании действительно получили выгоду от решения Трампа, многие другие по-прежнему зависят от поставок из-за рубежа. К этому нужно добавить тот факт, что часть продукции, которую импортировали США, в стране не производится совсем. Эксперты издания указывают, что решить эту проблему не удастся никакими санкциями.