Росстат отчитался о пяти неделях без роста цен в России

Росстат: потребительские цены за неделю снизились на 0,12% — они не растут с середины мая

Цены в России не растут пятую неделю подряд. На неделе с 11 по 17 июня они снизились на 0,12%. Заметно подешевели капуста, томаты, авиабилеты. Снизились и отпускные цены производителей — на 6,9% в мае против роста на 6,3% в апреле

Фото: Дмитрий Рогулин / ТАСС

Цены на товары и услуги в России снижаются или остаются неизменными на протяжении пяти недель подряд. По итогам четырех из них Росстат фиксировал дефляцию, а на одной изменение потребительских цен равнялось нулю. На неделе с 11 по 17 июня цены снизились на 0,12% против дефляции 0,14% неделей ранее, сообщил Росстат. В годовом выражении инфляция составила 16,4%.

Цены на продовольственные товары снизились на 0,25% в основном за счет удешевления плодоовощной продукции (-2,46%), следует из обзора ценовой ситуации Минэкономразвития. Позиции в сегменте услуг в среднем подешевели на 0,38%, а непродовольственные товары показали околонулевой рост (0,01%).

В середине июня дешевела вся пятерка товаров, которые больше всего подорожали в первые недели марта после введения санкций и возникшего ажиотажного спроса среди населения. За отчетную неделю капуста опустилась в цене на 9,7%, помидоры — на 6,5%, бананы — на 3,7%, лук — на 2,1%, сахар — на 2%. Также в лидерах по снижению цен — авиабилеты экономкласса, они подешевели на 8,7%.

Третью неделю подряд дешевеют подгузники, но пока только на десятые доли процента. Ранее РБК писал, что в России выпустили первые партии прокладок и подгузников из отечественной целлюлозы — до санкций российские производители использовали в основном импортную целлюлозу. Прокладки пока не начали дешеветь, следует из данных Росстата.

Самым подорожавшим из отслеживаемых товаров оказались электропылесосы — они выросли в цене на 2%. Также увеличилась средняя стоимость путевок в дома отдыха и пансионаты — на 1,4%.

Тренд на снижение цен предыдущих недель продолжают дешевеющая плодоовощная продукция, низкий потребительский спрос и крепкий рубль, отмечает директор по инвестициям «Локо-Инвест» Дмитрий Полевой. «Это хорошо с точки зрения проводимой денежно-кредитной политики Центробанка, но плохо как индикатор «здоровья» экономики», — считает он.

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Цены производителей

Отдельно Росстат опубликовал данные об изменении цен производителей промышленных товаров в мае. В среднем они снизились на 6,9% по сравнению с апрелем, в то время как в апреле относительно марта фиксировался рост цен на 6,3%. Больше всего в мае опустились цены производителей в отрасли добычи нефти и газа — на 27,5%.

Несмотря на общее снижение, возросли цены производителей автотранспортных средств — на 4,1%. В частности, легковые автомобили подорожали на 6,6%.

«Основная причина дефляции в промышленности — падение цен в сырьевых и связанных с ними отраслях, — поясняет Полевой. — Промышленность вынуждена ограничивать рост цен в условиях падения спроса, и это позитивный фактор для будущей инфляционной динамики».

Что будет с инфляцией дальше

Большинство аналитиков с учетом текущего тренда на снижение цен допускают дефляцию по итогам июня. Если ожидания подтвердятся, это будет первый случай дефляции в июне за всю историю современной России, то есть с 1991 года.

Сочетание сезонного фактора, связанного со сбором урожая, и сильный рубль (укрепился до уровней семилетней давности), который делает небольшой объем заходящего в Россию импорта относительно недорогим, могут вызвать дефляцию в июне, говорит эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Валерий Емельянов. «После рекордно низкой инфляции в мае вполне возможно, что июнь даст 0,2–0,5% снижения цен. Обычно такие показатели более характерны для августа и сентября», — рассуждает он.

Дефляция может быть зафиксирована по итогам всех трех летних месяцев, если будет благоприятная ситуация с урожаем, допускает Полевой. «Но говорить о дефляции как процессе устойчивого снижения цен в экономике, который действительно означал бы серьезный вызов для властей, оснований нет, особенно в условиях высокой глобальной инфляции и ожидаемых дефицитов товаров», — добавляет эксперт.

Единственным сдерживающим фактором для снижения цен на фоне падения спроса могут быть возросшие издержки на логистику, полагает главный экономист BCS Global Markets Наталья Лаврова. «Собственно, соотношение падающего спроса и растущих издержек и будет определять уровень цен в ближайшей перспективе», — заключает она.

На Петербургском международном экономическом форуме глава Минэкономразвития Максим Решетников заявил, что ведомство планирует уточнить в конце июня макропрогноз до 2025 года «в лучшую сторону». В текущей версии сценарных условий, подготовленной в мае, по итогам 2022 года ожидается инфляция на уровне 17,5%. В июне Центробанк улучшил свой прогноз по инфляции с 18–23 до 14–17% в текущем году.