В России выпустили первые прокладки и подгузники из местной целлюлозы
Крупные производители одноразовых подгузников и прокладок, включая «Драйлок текнолоджиз» и «Фламинго», сделали первые партии товаров из российской целлюлозы. Об этом РБК рассказал Иван Бирюков, директор ассоциации «АУРА-Тех» (объединяет 32 компании, выпускающие товары для пожилых людей и инвалидов, их суммарная выручка — 215 млрд руб. в год). Это подтвердили коммерческий директор компании «Драйлок текнолоджиз» Наталья Зайцева и гендиректор «Фламинго» Никита Волокитин.
После того как в апреле 2022 года ЕС ввел очередной пакет санкций против России, компании лишились целлюлозы необходимого типа, пояснила Зайцева. По словам Бирюкова, в Россию завозилось около 150 тыс. т этого сырья ежегодно из США, Финляндии, Бразилии, Швеции, Франции, Бельгии и Южной Кореи.
У «Драйлок текнолоджиз» первая партия на российском сырье составила 1 млн подгузников и прокладок, у «Фламинго» — 2 млн подгузников для взрослых. В продажу товары поступят, скорее всего, до конца июня после прохождения санитарно-гигиенической сертификации, говорит Зайцева и подтверждает Волокитин. По данным информационно-аналитического агентства INFOLine, в России годовой объем рынка одноразовых подгузников, прокладок и пеленок — около 4,1 млрд штук.
Насколько подорожали подгузники и прокладки
Подгузники для взрослых в 2021 году стоили 25,3 руб. за штуку, в марте—апреле 2022 года их цена доходила до 53,3 руб. за штуку на госзакупках, говорит Бирюков. Государственный заказ на обеспечение нуждающихся в памперсах для взрослых занимает более 70% рынка этого товара (500 млн в год), уточняет Волокитин.
Источник в одном из федеральных ретейлеров подтвердил РБК, что закупочные цены на памперсы и прокладки выросли с марта на 30%. С февраля цены на эти товары в среднем выросли на 20–40%, говорит Зайцева.
Сильный скачок цен был в марте, когда курс превысил 120 руб. за доллар, сейчас средняя цена подгузника для взрослых — 34 руб., утверждает представитель «Фламинго» (входит в топ-5 производителей памперсов для взрослых, выручка — до 1 млрд руб. в год).
Сейчас прорабатываются альтернативные варианты закупки товаров для женской и детской гигиены в среднем ценовом сегменте, включая Китай и Турцию, говорит источник в одном из федеральных ретейлеров. Это связано с дефицитом сырья для производства, а также ростом затрат на логистику из-за санкций. Представитель «Детского мира» сказал, что многим компаниям приходится переключаться на китайских производителей. К тому же у «Детского мира» есть производство подгузников под собственной торговой маркой в Китае.
Согласно отчету маркетинговой компании «Амико», крупнейший экспортер прокладок, тампонов, пеленок и подгузников в Россию — Китай, который в 2021 году поставил их на $118 млн в год (24,6% от всего импорта). Следом шли Венгрия ($104,2 млн) и Япония ($79,9 млн). Но для госзаказа необходимо сохранить закупку гигиенических изделий российского производства, считает Зайцева. В пресс-службе Минпромторга уточнили, что сейчас регистрационные удостоверения для участия в госзакупках могут выдаваться в том числе на продукцию иностранного производства.
Какие трудности есть с российским сырьем
Обычно бумажное волокно изготавливается в кипах — стопках листов плотностью 700–800 г на 1 кв. м и толщиной около 1 мм, говорит источник в одной из компаний по производству целлюлозы. Все оборудование по производству этой продукции в России предназначено для выпуска кип, подтверждают в пресс-службе Минпромторга.
Для выпуска прокладок и подгузников необходимо сырье в рулонах — флафф-целлюлоза, отмечает Зайцева. По данным Минпромторга, несколько крупных российских производителей картона освоили переработку целлюлозы из кип в рулоны. «Фактически конвертация из кип в рулоны — это дальнейшая обработка целлюлозы, роспуск, формирование полотна, сушка, намотка тамбура и перерезка на рулоны, в итоге стоимость сырья возрастает», — отмечает Валерий Мирзин, гендиректор компании «Николь-Пак» (занимает десятое место по производству тарного картона). Эта компания выпустила пробную партию такого сырья.
В мае тонна сырья в ЕС стоила 58 тыс. руб., а с учетом доставки через Китай — 140 тыс. руб., говорит Бирюков. Стоимость российского сырья он оценивает в 100 тыс. руб. за тонну. По словам Зайцевой, она может доходить до 160 тыс. руб.
Сырье может быть дешевле, если крупнейшие в России производители целлюлозы — Архангельский ЦБК, группа «Илим» и «СЛПК Монди» — наладят выпуск флафф-целлюлозы, полагает Зайцева. Но на переоборудование требуется более €120 млн (на одну установку) и не менее четырех лет работы — от проектирования до пуска, говорит источник в компании — производителе целлюлозы. По его словам, в условиях санкций это нельзя реализовать. У группы «Илим» нет возможности для выпуска флафф-целлюлозы, говорят в ее пресс-службе. РБК направил запросы в Архангельский ЦБК и «СЛПК Монди».
«Фламинго» для обеспечения себя сырьем в необходимом формате в марте купило первую линию, которая позволяет выпускать флафф-целлюлозу, а в августе запустит вторую линию, говорит Волокитин. Стоимость каждой линии — €50 тыс. Две линии будут перерабатывать 500 т сырья в кипах в месяц, затем из него будут делать 10 млн подгузников. «Драйлок» закупает сырье для производства своих товаров, говорит ее представитель, не называя поставщика. В планы компании не входит покупка оборудования для производства флафф-целлюлозы.
Кто в России выпускает прокладки и памперсы
По собственным оценкам, на «Драйлок текнолоджиз» (выручка — до 20 млрд руб. в год) приходится 25% рынка по производству прокладок и подгузников. Основную часть портфеля заказов компании составляло производство продукции под марками торговых сетей «Ашан», «Магнит», «Перекресток», «О'кей» и других.
Завод шведской компании Essity в России производит 10 млн подгузников Tena Original и 30 млн прокладок Libresse в месяц, сообщал Минпромторг. Essity также выпустила продукцию на российской флафф-целлюлозе, говорит Бирюков. В пресс-службе Essity не стали это комментировать.
Еще два крупных производства прокладок и памперсов — у польской корпорации TZMO Group (бренд «Белла») в Егорьевском городском округе и «Хайдженик» (Ola и Silk) в Московской области, говорит Бирюков. По данным «АУРА-Тех», обе компании также протестировали российскую флафф-целлюлозу. РБК направил запросы в их пресс-службы.
Американская компания P&G в 2005 году запустила производство подгузников Pampers на заводе в Тульской области. Проектная мощность двух линий составляла 1 млн подгузников в сутки. В 2012 году на этом заводе заработала четвертая линия по производству подгузников мощностью 500 млн штук в год, а в 2020 году компания открыла линию по выпуску женских прокладок под брендом Discreet. В пресс-службе P&G отказались от комментариев.
Как снизить затраты на производство
Целлюлоза занимает около 50% себестоимости подгузника и прокладки, снизить стоимость затрат на их производство можно за счет компенсации удорожания сырья, считает Зайцева. В пресс-службе Минпромторга сообщили, что прорабатывают такую меру поддержки.
При переходе на российскую целлюлозу уровень локализации составит около 70–80%, говорит Зайцева. Но импортными остаются резинки, липучки, суперабсорбент и клей. В конце марта производители решили заменить эти комплектующие из Европы на продукцию из Китая и других дружественных стран, говорит Волокитин. Из-за увеличения стоимости доставки, по его оценке, цена отдельных видов составляющих выросла до 70%, себестоимость изделий увеличилась на 20–25%.
Для того чтобы поддержать отрасль, власти могли бы предоставить субсидии на компенсацию затрат на оборудование, считает Волокитин. Если отрасль не получит господдержки, российские производители могут проиграть конкуренцию с товарами из Турции и Китая, продолжает Зайцева. В пресс-службе Фонда развития предпринимательства сообщили, что прямых субсидий для производителей санитарно-гигиенических средств в течение последнего года не предоставлялось. РБК направил запрос в пресс-службу Минпромторга.