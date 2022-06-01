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Минэкономики оценило первое в этом году снижение ВВП за месяц

Экономика России в апреле снизилась на 3% после роста в первые три месяца — на фоне транспортно-логистических ограничений и сокращения внутреннего спроса, оценило Минэкономразвития. Оборот розничной торговли упал на 9,7%
Фото: Сергей Коньков / ТАСС
Фото: Сергей Коньков / ТАСС

ВВП России в апреле 2022 года на фоне западных санкций снизился на 3% к тому же месяцу прошлого года после роста на 1,3% в марте, оценило Минэкономразвития 1 июня. Это первый месяц в нынешнем году, когда экономика снижалась. «Основными факторами снижения ВВП в апреле стали транспортно-логистические ограничения, а также сокращение внутреннего спроса», — указали в министерстве. По сравнению с апрелем 2020-го (нижняя точка спада во время пандемии) в апреле этого года объем российского ВВП оказался на 7,2% выше, следует из данных Минэкономразвития.

За первые четыре месяца экономика показала рост на 1,7% к сопоставимому периоду прошлого года благодаря высоким показателям первых месяцев (+5,6% в январе и +4,1% в феврале).

Из базовых отраслей экономики в апреле существенный спад наблюдался в оптовой торговле (минус 11,9% год к году) и грузовом транспорте (минус 5,9% год к году). Значимый вклад в снижение ВВП, по данным Минэкономразвития, в апреле также внесло сокращение потребительского спроса.

Суммарный оборот розничной торговли, общественного питания и платных услуг, по оценке Минэкономразвития России, сократился в апреле на 6,7% после мартовского роста на 3,3%. Основной вклад в снижение внесло падение оборота розничной торговли: по данным Росстата, он упал в годовом выражении на 9,7% (в сопоставимых ценах), до 3390,6 млрд руб. Об этом говорится в докладе Росстата «Социально-экономическое положение России» за январь—апрель 2022 года. Падение физического объема розничного оборота стало наибольшим с мая 2020-го, когда в России действовал первый пандемический локдаун (с 28 апреля по 31 мая). Тогда падение оборота было более значительным — на 17,5%.

По сравнению с мартом в апреле более резкое снижение оборота было зафиксировано в категории непродовольственных товаров, тогда как розничная торговля пищевыми продуктами и табачными изделиями скорректировалась вниз не столь сильно. В марте россияне проявляли ажиотажный спрос в ожидании скачка цен на товары, которые можно закупить впрок, в том числе на бытовую технику и продукты питания.

Росстат назвал самые подорожавшие и самые подешевевшие товары за апрель
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Фото:Владислав Шатило / РБК

Промышленное производство в апреле по сравнению с мартом сократилось в физическом измерении в сопоставимых ценах на 8,5%, а по сравнению с прошлым апрелем — на 1,6%.

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Позитивную динамику в апреле показала только электро- и теплоэнергетика — рост на 2% к апрелю прошлого года. Среди причин — отклонение от климатической нормы температурных показателей месяца, пояснил Росстат. По оценкам синоптиков, погода в апреле была на 1,5–2 градуса холоднее, а в Сибирь и на Дальний Восток тепло пришло позже, чем годом ранее.

При этом Росстат зафиксировал снижение безработицы в апреле. По сравнению с мартом общая численность официально зарегистрированных безработных сократилась более чем на 70 тыс. человек — до 3 млн. По итогам второго месяца весны уровень безработицы в России составил 4%.

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Теги
Инна Деготькова Инна Деготькова
Росстат розничная торговля статистика производство безработица
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