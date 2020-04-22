Центробанк отчитался о рекордном расходе валюты на поддержку рубля

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Банк России в течение понедельника, 20 апреля, израсходовал на поддержку курса рубля более $222 млн, что стало дневным рекордом с начала интервенций весной 2020 года.

Поскольку сделки совершались расчетами завтра, расход этой суммы отражен в отчетности банка за 21 апреля. В нем указано, что в пересчете на рубли ЦБ выбросил на биржу 16,8 млрд руб.

В предыдущие торговые сессии 17 и 20 апреля регулятор также расходовал на поддержку национальной валюты рекордные суммы — эквивалент 14,8 млрд руб. При этом рубль продолжал падение все эти дни: 17 апреля торги закрылись на отметке 73,99 руб. за доллар, 20 апреля — 75,55 руб. за доллар, а 21 апреля падение ускорилось, и рубль ослабел до 77,08 руб. за доллар.

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