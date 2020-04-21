Цены на Brent и Urals обрушились вслед за ставшей отрицательной WTI

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Зеленая экономикаЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Зеленая экономика
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 22 апреля
USD ЦБ: 76,26 (+1,59) Quote, 15:01
Курс евро на 22 апреля
EUR ЦБ: 82,62 (+1,51) Quote, 15:01
У чиновников администрации Ленобласти выявили коронавирус Общество, 18:07 Роспотребнадзор заявил о бесплатной дезинфекции жилья москвичей с вирусом Общество, 17:58 В Госдуме сообщили о решении отложить ремонт «до лучших времен» Политика, 17:49 Какие профессии понадобятся в поствирусном мире. Видеострим Тренды, 17:43 ВОЗ ответила на сообщения о создании коронавируса в лаборатории Общество, 17:36 Директор Эрмитажа заявил об убытках в половину бюджета музея из-за вируса Общество, 17:33 Кириленко назвал утопией прекращение государственной поддержки спорта Спорт, 17:31 Корпорация МСП запустила новый «антикризисный» лизинговый продукт​ Пресс-релиз, 17:31 Aviasales назвал ультиматумом изменение размера комиссии «Аэрофлотом» Бизнес, 17:30 Падение цены нефти угрожает бизнесу американских майнеров Крипто, 17:23 FIDE проведет Кубок наций по шахматам в режиме онлайн Спорт, 17:21 Чайка назвал митинг во Владикавказе «вызывающим сожаление происшествием» Политика, 17:21 Технологии в благотворительности: как ИИ будет работать на детей-бабочек Социальная экономика, 17:17  Юристы назвали незаконным отслеживание геолокации людей с признаками ОРВИ Общество, 17:16
Падение цен на нефть ,  
0 

Цены на Brent и Urals обрушились вслед за ставшей отрицательной WTI

Фьючерсы на нефть Brent подешевели на 25%, а цены на российскую нефть Urals обновили двадцатилетний минимум. Нефть, скорее всего, продолжит падение: спрос на фоне пандемии упал на треть, и уже в мае хранить сырье будет негде
Фото: Ian Forsyth / Getty Images

Во вторник, 21 апреля, июньский фьючерс на североморский эталонный сорт нефти Brent подешевел более чем на 25%, до $20,7 за баррель. Цена российской нефти Urals в 9:36 мск упала почти в 2,5 раза, до $7 за баррель, а к середине дня скорректировалась до $9,5, следует из данных Revinitiv и ценового агентства Argus. В последний раз так дешево российская нефть стоила в декабре 1998 года. Накануне, 20 апреля, цены на Urals с поставкой в Северо-Западную Европу и Средиземноморье составляли $17,5 и $17,2 за баррель.

Почему дешевеет нефть

Brent и Urals повторяют динамику майского фьючерса на американскую WTI, срок которого истекает во вторник, 21 апреля. 20 апреля фьючерсы WTI открылись на отметке $17,73, но за несколько часов цена контракта упала почти на $56 — почти до минус $38. «Ничего подобного и близко не было в истории», — пояснял РБК профессор финансов Хьюстонского университета Крэйг Пирронг, специалист по сырьевым рынкам.

Цена нефти впервые в истории упала ниже нуля. Что важно знать
Экономика

WTI — поставочный фьючерс, то есть после истечения срока его действия владелец обязан физически забрать нефть (для WTI поставка происходит на терминале Кушинг в штате Оклахома). Инвесторы бросились продавать фьючерсы, лишь бы не принимать на себя такие обязательства, так как хранить нефть практически негде, говорит Пирронг. На нефтяном хабе в Кушинге сложилось «бутылочное горлышко» в виде крайне ограниченного ресурса по хранению нефти. Это означает, что перемещение даже небольшого количества нефти в Кушинг приводит к драматическому снижению цен, объяснил эксперт.

Мощности по хранению нефти в Кушинге использованы на 70%, и если они будут заполняться текущими темпами (6–7 млн барр. в неделю), то достигнут предела через четыре недели, указывают аналитики Deutsche Bank в обзоре (есть в распоряжении РБК).

Песков выступил против «апокалиптической окраски» падения цен на нефть
Бизнес

Июньский фьючерс на Brent истекает 30 апреля, он не поставочный, то есть у владельцев нет обязательств забирать нефть, говорит аналитик Raiffeisenbank Андрей Полищук. Но трейдеры, наблюдая за тем, что может произойти на финансовом рынке, вероятно, пытаются выходить из фьючерсов равномерно — поэтому сегодня так значительно упали цены по всей линейке контрактов. Например, цена контракта Brent с расчетами в августе 2020 года упала на 14% (до $27,2 за баррель).

При этом ценообразование у российской Urals другое: ее стоимость складываются только на физическом рынке в рамках реальных контрактов между покупателем и продавцом, напоминает эксперт.

Когда цены достигнут дна

Цены на все сорта нефти рушатся на фоне продления карантинных мер многими странами, в том числе Францией, а также в связи с тем, что сделка ОПЕК+ по сокращению добычи нефти вступит в силу только в мае и есть большие сомнения в эффективности ее выполнения, говорит старший аналитик «БКС Премьер» Сергей Суверов. «Рынок нефти затоварен, хранилища практически переполнены», — перечисляет он.

Федун — РБК: «Без сделки ОПЕК+ нам пришлось бы сократить добычу до 50%»
Бизнес

На фоне глобального дисбаланса на рынке нефтяные цены, скорее всего, продолжат падение, прогнозирует Полищук. По его словам, емкость нефтяных хранилищ на исходе, но окончательно они могут быть заполнены только в мае, что спровоцирует новый обвал котировок.

Вице-президент ЛУКОЙЛа Леонид Федун прогнозировал появление отрицательных цен на некоторые сорта нефти (в том числе американской и российской) уже в апреле — из-за масштабного падения спроса на фоне пандемии коронавируса и затоваривания рынка.

В начале апреля Bank of America сообщил о том, что спрос в этом месяце может упасть на 30–40 млн барр. в сутки, или 40% мирового производства. 15 апреля Международное энергетическое агентство опубликовало еще один мрачный прогноз: спрос упадет на 29 млн барр. в апреле и еще на 26 млн барр. в мае — то есть через полтора месяца миру не нужно будет больше половины добываемой нефти.

Власти запланировали продлить режим самоизоляции
Политика

Между тем пресс-секретарь президента Дмитрий Песков призвал не придавать ситуации на нефтяном рынке «апокалиптическую окраску» и назвал ее «чисто торговым моментом».

Новые сокращения ОПЕК+ вряд ли поддержат цены на нефть, а котировки начнут расти, как только будут сняты карантинные ограничения и экономики затронутых пандемией стран начнут восстанавливаться, считает Полищук.

Авторы: Алина Фадеева, Иван Ткачёв, Алексей Митраков
Теги: цена на нефть, нефть
Материалы по теме
Песков выступил против «апокалиптической окраски» падения цен на нефть
Бизнес
Цена нефти впервые в истории упала ниже нуля. Что важно знать
Экономика
Цена на нефть Brent превысила $33 перед встречей ОПЕК+
Экономика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter