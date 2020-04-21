Цены на Brent и Urals обрушились вслед за ставшей отрицательной WTI

Фьючерсы на нефть Brent подешевели на 25%, а цены на российскую нефть Urals обновили двадцатилетний минимум. Нефть, скорее всего, продолжит падение: спрос на фоне пандемии упал на треть, и уже в мае хранить сырье будет негде

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Во вторник, 21 апреля, июньский фьючерс на североморский эталонный сорт нефти Brent подешевел более чем на 25%, до $20,7 за баррель. Цена российской нефти Urals в 9:36 мск упала почти в 2,5 раза, до $7 за баррель, а к середине дня скорректировалась до $9,5, следует из данных Revinitiv и ценового агентства Argus. В последний раз так дешево российская нефть стоила в декабре 1998 года. Накануне, 20 апреля, цены на Urals с поставкой в Северо-Западную Европу и Средиземноморье составляли $17,5 и $17,2 за баррель.

Почему дешевеет нефть

Brent и Urals повторяют динамику майского фьючерса на американскую WTI, срок которого истекает во вторник, 21 апреля. 20 апреля фьючерсы WTI открылись на отметке $17,73, но за несколько часов цена контракта упала почти на $56 — почти до минус $38. «Ничего подобного и близко не было в истории», — пояснял РБК профессор финансов Хьюстонского университета Крэйг Пирронг, специалист по сырьевым рынкам.

WTI — поставочный фьючерс, то есть после истечения срока его действия владелец обязан физически забрать нефть (для WTI поставка происходит на терминале Кушинг в штате Оклахома). Инвесторы бросились продавать фьючерсы, лишь бы не принимать на себя такие обязательства, так как хранить нефть практически негде, говорит Пирронг. На нефтяном хабе в Кушинге сложилось «бутылочное горлышко» в виде крайне ограниченного ресурса по хранению нефти. Это означает, что перемещение даже небольшого количества нефти в Кушинг приводит к драматическому снижению цен, объяснил эксперт.