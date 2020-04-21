Песков выступил против «апокалиптической окраски» падения цен на нефть

Пресс-секретарь президента назвал обвал цен на фьючерсы чисто торговым моментом. По его словам, у России есть резервы для минимизации негативных последствий низкой стоимости нефти

Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

В Кремле внимательно отслеживают динамику цен на нефть, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Об этом сообщает корреспондент РБК.

«Вчера произошел обвал цен на фьючерсы, цены на нефть не уходили в минус», — указал он. Песков назвал эту ситуацию «чисто торговым моментом», которому «не нужно придавать апокалиптическую окраску». «Все специалисты дают отчет себе, что это не является поводом для чрезмерно негативных оценок текущей реальности», — добавил пресс-секретарь.

По его словам, ситуация на нефтяном рынке неприятная, однако у правительства России есть необходимые резервы, чтобы минимизировать последствия волатильности. «При необходимости все ресурсы будут задействованы», — заверил он. При этом Песков не стал отвечать на вопрос о том, считают ли сейчас в Кремле необходимыми дополнительные действия для сглаживания ситуации.

По итогам торгов 20 апреля майские фьючерсы на американскую нефть марки WTI подешевели почти на $56, упав с отметки $17,73 до минус $37,63 за баррель. Такого никогда не случалось прежде. Фьючерсы на WTI с поставкой в июне снижаются на 23,6%, до $16,5 за баррель.