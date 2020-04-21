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Падение цен на нефть ,  
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Песков выступил против «апокалиптической окраски» падения цен на нефть

Пресс-секретарь президента назвал обвал цен на фьючерсы чисто торговым моментом. По его словам, у России есть резервы для минимизации негативных последствий низкой стоимости нефти
Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

В Кремле внимательно отслеживают динамику цен на нефть, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Об этом сообщает корреспондент РБК.

«Вчера произошел обвал цен на фьючерсы, цены на нефть не уходили в минус», — указал он. Песков назвал эту ситуацию «чисто торговым моментом», которому «не нужно придавать апокалиптическую окраску». «Все специалисты дают отчет себе, что это не является поводом для чрезмерно негативных оценок текущей реальности», — добавил пресс-секретарь.

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По его словам, ситуация на нефтяном рынке неприятная, однако у правительства России есть необходимые резервы, чтобы минимизировать последствия волатильности. «При необходимости все ресурсы будут задействованы», — заверил он. При этом Песков не стал отвечать на вопрос о том, считают ли сейчас в Кремле необходимыми дополнительные действия для сглаживания ситуации.

По итогам торгов 20 апреля майские фьючерсы на американскую нефть марки WTI подешевели почти на $56, упав с отметки $17,73 до минус $37,63 за баррель. Такого никогда не случалось прежде. Фьючерсы на WTI с поставкой в июне снижаются на 23,6%, до $16,5 за баррель.

Майский фьючерс WTI истекает 21 апреля. Это и стало основной причиной установления отрицательной цены. Отрицательная котировка означает, что продавец фьючерса доплачивает покупателю за то, что инвестор в один контракт получает $37,6 тыс., а в мае еще должен забрать 1 тыс. баррелей нефти. По словам аналитика Райффайзенбанка Андрея Полищука, обвал нефти WTI может быть связан и с тем, что страны — участницы сделки ОПЕК+ пока не сократили добычу. В частности, отметил он, Саудовская Аравия продолжает добывать больше 12 млн барр./сутки. Кроме того, Эр-Рияд отправил большие объемы нефти Вашингтону, и это в комплексе вызвало падение, рассказывал он РБК.

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Падение коснулось и других сортов нефти. Так, стоимость июньских фьючерсов на нефть Brent на бирже ICE в Лондоне по состоянию на 12:40 мск 21 апреля опустилась на 33,59%, до отметки $19,14 за баррель. Это произошло впервые с февраля 2002 года.

Авторы: Полина Химшиашвили, Наталия Анисимова
Теги: Дмитрий Песков, цены на нефть
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