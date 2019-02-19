Санкции подрезали крылья МС-21

Серийное производство российского среднемагистрального лайнера отложено еще на год

Серийный выпуск новейшего российского самолета МС-21, запланированный на конец 2019 года, откладывается на год из-за санкций США. В Объединенной авиастроительной корпорации (производитель MC-21) называют ситуацию «некритичной»

Фото: Марина Лысцева / ТАСС

Отсрочка из-за санкций

Сроки запуска в серийное производство российского самолета МС-21 передвинуты на год — с конца 2019-го на конец 2020-го — из-за санкций США и необходимости заменить композитные материалы для крыла на российские аналоги. Об этом сообщил глава «Ростеха» Сергей Чемезов в ходе международной оборонной выставки IDEX, которая проходит в Дубае.

«Ростех» недавно стал владельцем 92% Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК), структуры которой будут производить MC-21. Чемезов говорил, что госкорпорация готова вложить в проект МС-21 более 50 млрд руб. до 2025 года.

«В связи с тем что американцы остановили поставку композитных материалов (необходимых для создания крыла лайнера. — РБК), мы переходим на свои композитные материалы. Необходимые разработки и российские партнеры, в частности «Росатом», уже есть», — заявил Чемезов.

Глава «Ростеха» отметил, что сейчас завершаются испытания российских аналогов композитов, поэтому срок запуска МС-21 в серийное производство несколько сдвигается — «где-то к концу 2020 года».

Компоненты для крыла MC-21 до последнего времени поставляли американская Hexcel и японская Toray Industries. В начале января 2019 года стало известно, что они прекращают поставки из-за санкций, введенных осенью 2018 года в отношении АО «Аэрокомпозит», входящего в ОАК, и АО «ОНПП «Технология» имени Ромашина» (структура «Ростеха»). «Коммерсантъ» отмечал, что введение санкций грозит куда более значительной задержкой выпуска самолета в серийное производство — до 2025 года.

Тогда в ОАК заявили, что разработка технологии изготовления композитных конструкций из отечественных материалов​ ведется с 2014 года вместе с «Росатомом», Всероссийским научно-исследовательским институтом авиационных материалов (ВИАМ), МГУ и частными компаниями. «От использования композитных материалов в конструкции крыла самолета МС-21 никто не отказался и не планирует отказываться», — подчеркивалось в заявлении корпорации. Глава ОАК Юрий Слюсарь рассказывал, что основным технологическим партнером по поставке композитов для МС-21 корпорация видит завод «Росатома» в особой экономической зоне «Алабуга», находящейся в Татарстане.

МС-21 — ближне- и среднемагистральный узкофюзеляжный пассажирский самолет, который создается корпорацией «Иркут» при участии Опытно-конструкторского бюро им. А.С.​ Яковлева (оба входят в состав ОАК). На его разработку и производство правительство в 2019 году выделило 1,58 млрд руб., в 2020 и 2021 годах — 4,11 млрд и 4,81 млрд руб. соответственно. Субсидированию подлежат 90% затрат на реализацию и обслуживание лайнеров МС-21. Правительство также предусмотрело субсидирование 90% затрат изготовителя на уплату процентов по кредитам. При этом аудиторы Счетной палаты в прошлом году отмечали неоднократные изменения технической концепции и срывы сроков, а также резкий рост стоимости проекта, который они оценили в рекордные 438 млрд руб.

Как это повлияет на контракты

Твердые заказы на поставку МС-21 заключили «Аэрофлот» (50 самолетов), Red Wings (16 лайнеров) и иркутская «Ираэро» (10 самолетов), а также лизинговые компании «ВЭБ-лизинг», «Сбербанк Лизинг» и «Ильюшин Финанс». Ожидалось, что поставки начнутся после сертификации самолета в 2019 году. В «Аэрофлоте» и «ВЭБ-лизинге» отказались от комментариев. РБК направил запросы в Red Wings, «Ираэро», «Сбербанк Лизинг» и «Ильюшин Финанс».

В случае переноса сроков поставок MC-21 ОАК могут грозить штрафные санкции, если это было предусмотрено в договорах, сказал РБК заместитель директора АКРА Александр Гущин. По его словам, МС-21 пытается войти в очень конкурентный сегмент узкофюзеляжных воздушных судов. «При этом модели Boeing и Airbus уже эксплуатируются, а МС-21 — до сих пор нет. С этой точки зрения перенос на год — неприятный момент, отставание будет сложно отыгрывать», — предупреждает Гущин.

Однако представитель ОАК назвал перенос запуска серийного производства МС-21 некритичным. Проведение сертификации самолетов по-прежнему ожидается к 2020 году, а образцы изделий (композитов) для крыла от российских производителей в ходе испытаний показали «хорошие результаты», заявил он РБК. «Внедрение в производство российских композитов не влечет изменений в конструкции крыла, в программе летных испытаний не ожидается существенных изменений», — добавил собеседник.

Американских материалов, уже поставленных структурам ОАК, хватит, по оценкам производителя, на семь MC-21, сказал РБК источник в авиаотрасли. При их замене на российские аналоги, скорее всего, придется сертифицировать только крыло — это много времени не займет, указал он.

Представитель «Ростеха» подтвердил РБК, что результаты испытаний показали, что замена материала не повлечет изменений в конструкции крыла. Финальную стоимость российских композитов в «Ростехе» назвать отказались, уточнив, что поставлена задача сделать материалы коммерчески привлекательнее американских и японских аналогов. Представитель «Росатома» отказался от комментариев.