Глава ОСК вспомнил шутку про верблюда из-за ситуации с импортозамещением

Глава Объединенной судостроительной корпорации на этом фоне вспомнил анекдот про верблюда. Алексей Рахманов напомнил, что компромиссов было много, но ситуация не двигается

Алексей Рахманов (Фото: Павел Львов / РИА Новости)

Программа локализации производства двигателей для судостроения стоит на месте. Такое заявление сделал генеральный директор Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов на заседании бюро Союза машиностроителей России, передает «РИА Новости».

«Вопросы локализации, которые на сегодняшний день топчутся на месте. Мы имеем конструкцию, которая как в старой шутке: «Что получается из лошади в случае компромисса? Верблюд», — сказал Рахманов.

Он указал, что по данному вопросу было много компромиссов. «К сожалению, мы не скачем и не бежим вперед (...) Это очень обидно», — признался глава ОСК.

Рахманов уточнил, что он говорит о производстве силовых установок для промышленности и гражданских судов.