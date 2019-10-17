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Экономика ,  
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Глава ОСК вспомнил шутку про верблюда из-за ситуации с импортозамещением
Глава Объединенной судостроительной корпорации на этом фоне вспомнил анекдот про верблюда. Алексей Рахманов напомнил, что компромиссов было много, но ситуация не двигается
Алексей Рахманов (Фото: Павел Львов / РИА Новости)

Программа локализации производства двигателей для судостроения стоит на месте. Такое заявление сделал генеральный директор Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов на заседании бюро Союза машиностроителей России, передает «РИА Новости».

«Вопросы локализации, которые на сегодняшний день топчутся на месте. Мы имеем конструкцию, которая как в старой шутке: «Что получается из лошади в случае компромисса? Верблюд», — сказал Рахманов.

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Он указал, что по данному вопросу было много компромиссов. «К сожалению, мы не скачем и не бежим вперед (...) Это очень обидно», — признался глава ОСК.

Рахманов уточнил, что он говорит о производстве силовых установок для промышленности и гражданских судов.

Правительство несколько лет разрабатывает постановление, необходимое для поэтапного повышения уровня локализации судостроения. В апреле 2019 года Минпромторг внес изменения, ужесточив правила, по которым продукция может считаться российской, писал «Коммерсантъ». Судовладельцам такое соответствие необходимо для получения госсубсидий. В министерстве пояснили, что пытаются не только поддержать отечественную продукцию, но и стимулировать иностранные компании постепенно переносить производство в Россию.

Для морских судов предлагается ввести критерии, по которым, например, дальневосточная верфь «Звезда» может собирать в России танкеры и газовозы, частично построенные в Южной Корее. Но около 50% материалов для корпуса рыболовных, речных судов и кораблей типа «река-море» должны быть изначально произведены только в странах ЕАЭС. К 2024 году производство массы секций и материалов для корпуса судна должны быть доведены до 90%. Источники газеты подчеркивали, что отечественные аналоги материалов и оборудования либо значительно дороже импортных, либо вообще отсутствуют.

В сентябре президент Владимир Путин требовал исправить ошибки, допущенные при организации работ по импортозамещению в оборонно-промышленном комплексе (ОПК). До этого на проблемы с импортозамещением у предприятий ОПК указывал генеральный прокурор России Юрий Чайка.

Авторы: Мария Бондаренко, Мария Кокорева
Теги: ОСК, импортозамещение
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