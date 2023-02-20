Песков заявил о «перешедшей в фазу развития» экономике

Несмотря на давление, российская экономика по некоторым направлениям «уже перешла в фазу развития», что отражается на рейтинге Путина, заявили в Кремле

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Рейтинг одобрения президента Владимира Путина зависит от комплекса факторов, в том числе ситуации в экономике, которая «стоит твердо на ногах». Об этом заявил журналистам его пресс-секретарь Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Самое главное — это тот ответственный момент, через который мы все проходим. Момент очень сложный. И общество консолидируется вокруг президента», — сказал он.

По словам представителя президента, несмотря на давление, в России сохраняется состояние «макро- и микростабильности», экономика «стоит твердо на ногах», а «по некоторым направлениям перешла в фазу развития». «Это, наверное, и находит отражение в социологических исследованиях», — считает Песков. Он не уточнил, о каких направлениях в экономике идет речь.

17 февраля ВЦИОМ представил очередной рейтинг доверия политикам. По данным социологов, показатель одобрения деятельности Путина с 6 по 12 февраля 2023 года составил 76,0% (это на 1 п.п. больше, чем неделей ранее). Опрос показал, что Путину доверяют 79,1% из 1,6 тыс. опрошенных россиян (в предыдущем исследовании — 78%). Не одобряют деятельность президента 14,3% респондентов, а 16,7% — не доверяют.

В сентябре Минэкономразвития прогнозировало, что снижение ВВП по итогам 2022 года составит не более 2,9%, а в 2023 году ожидается сокращение ВВП на 0,8%. Росстат оценивал, что ВВП в третьем квартале (июль—сентябрь) 2022 года сократился на 3,7% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Во втором квартале, по данным службы, российская экономика сократилась на 4,1%. Статистику за четвертый квартал ведомство должно было представить 17 февраля, но отложило публикацию на среду, 22 февраля, писал Bloomberg. За день до этого Путин выступит с посланием к Федеральному собранию.

Между тем прогнозы российских ведомств оказались пессимистичнее, чем оценка Международного валютного фонда, которую он представил в конце января. По данным МВФ, в 2022 году российская экономика сократилась на 2,2%, а 2023 году ВВП должен вырасти на 0,3%.