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Силуанов заявил, что речи о повышении налогов сейчас не идет

Глава Минфина Силуанов заявил, что речи о повышении налогов сейчас не идет
Все решения, озвученные Путиным в послании Федеральному собранию, будут профинансированы в полном объеме, заверил Силуанов, добавив, что финансирование новых регионов уже заложено в бюджете
Антон Силуанов
Антон Силуанов (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Министр финансов России Антон Силуанов после послания Владимира Путину федеральному собранию исключил увеличение налогов, его слова приводятся в телеграм-канале Минфина. По его словам, финансирование новых регионов заложено в бюджете.

«Речи о повышении налогов сейчас не идет», — сказал Силуанов.

Он заверил, что все решения, озвученные решения, озвученные президентом России Владимиром Путиным, будут профинансированы в полном объеме. В 2023 году добровольные взносы бизнеса в российский бюджет предполагаются однократно.

Ранее в ходе выступления с посланием к Федеральному собранию Путин объявил, что в стране будут увеличены социальные налоговые вычеты, позволяющие вернуть часть денег, потраченных налогоплательщиками на учебу и обучение детей, а также лечение и покупку медикаментов.

Он предложил увеличить размер социального налогового вычета по расходам на обучение детей с 50 тыс. руб. до 110 тыс. руб. в год, а по расходам на собственное обучение, лечение и приобретение лекарств — с 120 тыс. руб. до 150 тыс. руб.

Помимо этого Путин поручил предоставить семьям на новых территориях, в которых с 2007 года родились дети, материнский капитал.

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Одним из приоритетов Путин назвал восстановления мирной жизни в новых регионах станет развитие культурной сферы.

В 2023 году также будет проиндексирован минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в 2023 году на дополнительные 10%, вдобавок к 6,3%. В 2022 году он был повышен почти на 20%.

В итоге МРОТ составит 19 242 руб., сообщил Путин.

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Антон Силуанов налоги Россия Экономика
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