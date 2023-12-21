В IKEA предупредили о перебоях с поставками из-за атак хуситов в Красном море

В IKEA допустили перебои с поставками из-за атак хуситов в Красном море

В компании IKEA ожидают сбоев в логистических цепочках и отсутствия некоторых товаров в магазинах из-за продолжающихся атак йеменских хуситов на корабли в Красном море.

Фото: Michael M. Santiago / Getty Images

Шведский мебельный ретейлер Inter IKEA Group предупредил о возможных сбоях в цепочках поставок и отсутствии некоторых товаров в магазинах из-за продолжающихся нападений йеменских повстанцев-хуситов на суда в Красном море. Соответствующее заявление компании приводит телеканал CNN.

«Ситуация в Суэцком канале приведет к задержкам и, возможно, к ограничению доступности определенных товаров IKEA, — говорится в заявлении компании. — Мы поддерживаем тесный диалог с нашими транспортными партнерами, чтобы обеспечить безопасность людей, работающих в цепочке поставок IKEA, и принять все необходимые меры предосторожности для их обеспечения».

В компании также отметили, что находятся в процессе оценки других маршрутов поставок для обеспечения доступности своей продукции и продолжают следить за ситуацией на Ближнем Востоке. В Inter IKEA Group подчеркнули, что не владеют контейнеровозами, а управлением поставок занимаются «транспортные партнеры».

Как отмечает телеканал, заявление IKEA последовало после приостановки деятельности транснациональной нефтяной компании BP и датской судоходной компании Maersk в Красном море из-за нападений хуситов на корабли.

В ноябре йеменские повстанцы объявили о планах нападать на суда, которые они посчитают связанными с Израилем, объяснив необходимость в этом ответными мерами на операцию еврейского государства в секторе Газа. Хуситы осуществляют атаки на корабли беспилотными летательными аппаратами и ракетами. В связи с данными обстоятельствами компании вынуждены перенаправлять грузы в обход Африки.

Как ранее сообщал телеканал CNBC, в связи с изменением маршрутов судов грузоперевозчики потеряли порядка $35 млрд. Bloomberg уточнял, что их дополнительные расходы составили $1 млн на каждый рейс, а компании вынуждены заранее планировать транспортировки грузов, поскольку задержки в поставках составляют семь-десять дней.

В ответ на действия хуситов глава Пентагона Ллойд Остин анонсировал операцию «Страж процветания» под эгидой Объединенных морских сил, целью которой является безопасное судоходство в Красном море. Он также призвал страны, разделяющие желание «поддержать основополагающий принцип свободы судоходства», объединиться в борьбе с йеменскими повстанцами.