Как нападения йеменских хуситов влияют на поставки товаров морем. Карта
Йеменские повстанцы-хуситы в середине ноября объявили о намерении нападать на суда, которые они считают связанными с Израилем, в качестве ответа на операцию в секторе Газа. Корабли они атакуют беспилотниками и ракетами.
Из-за участившихся нападений компании стали перенаправлять грузы по обходному маршруту вокруг Африки.
США объявили операцию «Страж процветания» для защиты судоходства в регионе. Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что среди участников операции — Великобритания, Бахрейн, Канада, Франция, Италия, Нидерланды, Норвегия, Сейшельские острова и Испания.
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