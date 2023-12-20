Как нападения йеменских хуситов влияют на поставки товаров морем. Карта

Из-за обстрелов кораблей в Красном море грузоперевозчикам пришлось менять маршруты. Хуситы заявляют, что будут атаковать суда, пока Израиль не закончит операцию в секторе Газа. Как меняются маршруты поставок — в инфографике РБК

Йеменские повстанцы-хуситы в середине ноября объявили о намерении нападать на суда, которые они считают связанными с Израилем, в качестве ответа на операцию в секторе Газа. Корабли они атакуют беспилотниками и ракетами.

Из-за участившихся нападений компании стали перенаправлять грузы по обходному маршруту вокруг Африки.

США объявили операцию «Страж процветания» для защиты судоходства в регионе. Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что среди участников операции — Великобритания, Бахрейн, Канада, Франция, Италия, Нидерланды, Норвегия, Сейшельские острова и Испания.