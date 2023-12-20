Хуситы объявили в Йемене мобилизацию для участия в войне в секторе Газа

На севере Йемена, подконтрольном хуситам, идет мобилизация, бойцов могут отправить в сектор Газа для участия в конфликте с Израилем на стороне ХАМАС. События там хуситы называют «отвратительной израильско-американской агрессией»

Фото: Khaled Abdullah / Reuters

Йеменские повстанцы — хуситы — объявили всеобщую мобилизацию с целью подготовки бойцов для участия в конфликте ХАМАС и Израиля на стороне палестинской группировки, заявил «РИА Новости» член политбюро движения хуситов Хузам аль-Асад.

«Что касается всеобщей народной мобилизации в поддержку нашего народа в секторе Газа, то она была начата во всех провинциях, были открыты тренировочные лагеря, десятки тысяч молодых людей пошли добровольцами обучаться военному ремеслу, несколько групп уже выпустились в различных провинциях Йемена», — рассказал он.

Член политбюро добавил, что бойцы примут участие в конфликте, «если будут условия и возможности для того, чтобы добраться до сектора Газа». При этом в участии этих военных в боевых действиях на стороне хуситов нет надобности, поскольку у них есть регулярная армия, отметил аль-Асад.

В Йемене уже более десяти лет сохраняется напряженная политическая обстановка. В 2011-м в ходе «арабской весны» был свергнут президент Али Абдалла Салех. С 2014 года в Йемене длится гражданская война. Тогда хуситы (относятся к мусульманам-шиитам) взяли под контроль столицу страны Сану, а в следующем году объявили о захвате власти. Суннитские партии из Южного Йемена не признали захват власти хуситами, которые контролируют север. Суннитов поддерживает Саудовская Аравия. Йемен находится на побережье Красного, Аравийского морей и Аденского залива.

Хуситы называли «отвратительной израильско-американской агрессией» действия Тель-Авива в секторе Газа. В качестве ответа на действия Израиля они объявили о намерении атаковать любые израильские суда в Красном море — как с флагом Израиля, так и принадлежащие или эксплуатируемые израильскими компаниями. Они нанесли удары по десяткам судов, несколько были захвачены.

Из-за участившихся атак перевозки в Красном море приостановили датская компания Maersk (незадолго до этого был атакован ее контейнеровоз), швейцарская Mediterranean Shipping Company (MSC), немецкая Hapag-Lloyd, французская CMA CGM. Нефтегазовая BP решила отказаться от перевозок нефти через этот район.

18 декабря США объявили о начале операции «Страж процветания» (Prosperity Guardian) для обеспечения безопасного судоходства в Красном море на фоне «безрассудных нападений хуситов из Йемена». Вместе с Соединенными Штатами в ней принимают участие Великобритания, Бахрейн, Канада, Франция, Италия, Нидерланды, Норвегия, Сейшельские острова и Испания.