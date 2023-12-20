 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Палестино-израильский конфликт ,  
0 

Хуситы объявили в Йемене мобилизацию для участия в войне в секторе Газа

Хуситы объявили на севере Йемена мобилизацию для отправки бойцов в сектор Газа
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
На севере Йемена, подконтрольном хуситам, идет мобилизация, бойцов могут отправить в сектор Газа для участия в конфликте с Израилем на стороне ХАМАС. События там хуситы называют «отвратительной израильско-американской агрессией»
Фото: Khaled Abdullah / Reuters
Фото: Khaled Abdullah / Reuters

Йеменские повстанцы — хуситы — объявили всеобщую мобилизацию с целью подготовки бойцов для участия в конфликте ХАМАС и Израиля на стороне палестинской группировки, заявил «РИА Новости» член политбюро движения хуситов Хузам аль-Асад.

«Что касается всеобщей народной мобилизации в поддержку нашего народа в секторе Газа, то она была начата во всех провинциях, были открыты тренировочные лагеря, десятки тысяч молодых людей пошли добровольцами обучаться военному ремеслу, несколько групп уже выпустились в различных провинциях Йемена», — рассказал он.

Член политбюро добавил, что бойцы примут участие в конфликте, «если будут условия и возможности для того, чтобы добраться до сектора Газа». При этом в участии этих военных в боевых действиях на стороне хуситов нет надобности, поскольку у них есть регулярная армия, отметил аль-Асад.

В Йемене уже более десяти лет сохраняется напряженная политическая обстановка. В 2011-м в ходе «арабской весны» был свергнут президент Али Абдалла Салех. С 2014 года в Йемене длится гражданская война. Тогда хуситы (относятся к мусульманам-шиитам) взяли под контроль столицу страны Сану, а в следующем году объявили о захвате власти. Суннитские партии из Южного Йемена не признали захват власти хуситами, которые контролируют север. Суннитов поддерживает Саудовская Аравия.

Йемен находится на побережье Красного, Аравийского морей и Аденского залива.

Перенаправление грузов из-за атак хуситов обошлось компаниям в $35 млрд
Бизнес
Фото:Jens Büttner / Global Look Press

Хуситы называли «отвратительной израильско-американской агрессией» действия Тель-Авива в секторе Газа. В качестве ответа на действия Израиля они объявили о намерении атаковать любые израильские суда в Красном море — как с флагом Израиля, так и принадлежащие или эксплуатируемые израильскими компаниями. Они нанесли удары по десяткам судов, несколько были захвачены.

Из-за участившихся атак перевозки в Красном море приостановили датская компания Maersk (незадолго до этого был атакован ее контейнеровоз), швейцарская Mediterranean Shipping Company (MSC), немецкая Hapag-Lloyd, французская CMA CGM. Нефтегазовая BP решила отказаться от перевозок нефти через этот район.

Программа развития РБК Pro Освойте 52 навыка за год

18 декабря США объявили о начале операции «Страж процветания» (Prosperity Guardian) для обеспечения безопасного судоходства в Красном море на фоне «безрассудных нападений хуситов из Йемена». Вместе с Соединенными Штатами в ней принимают участие Великобритания, Бахрейн, Канада, Франция, Италия, Нидерланды, Норвегия, Сейшельские острова и Испания.

Авторы
Теги
Лилия Пашкова Лилия Пашкова
хуситы Йемен мобилизация сектор Газа ХАМАС
Материалы по теме
Перенаправление грузов из-за атак хуситов обошлось компаниям в $35 млрд
Бизнес
Два судна попали под атаку хуситов после начала операции в Красном море
Политика
Из-за атак хуситов BP отказалась от перевозок нефти по Красному морю
Бизнес
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 21 декабря
EUR ЦБ: 99,05 (+0,47) Инвестиции, 16:28 Курс доллара на 21 декабря
USD ЦБ: 90,41 (+0,32) Инвестиции, 16:28
США изменили механизм потолка цен для российской нефти Политика, 18:22
Ставка на монетизацию: новые требования к базам клиентов Отрасли, 18:19
Москвичам пообещали символическое похолодание перед Новым годом Общество, 18:15
Индия ответила на обвинения в заговоре для убийства сикха в США Политика, 18:06
Курс биткоина поднялся выше $44 тыс. и обновил максимум с начала декабря Крипто, 17:57
Ledger возместит пользователям украденные в результате взлома $600 тыс. Крипто, 17:53
Итоги сессии «Будущее высокотехнологичной экономики» Пресс-центр, 17:41
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Какие цифровые решения пришли в промышленность из атомной энергетики Тренды, 17:40
Российский суд вынес приговор девяти бойцам «Азова» Общество, 17:36
В Германии не нашли доказательств нападения на лидера АдГ и закрыли дело Политика, 17:36
Клиенты Ситибанка не смогли заместить евробонды российской компании Финансы, 17:34
«Стройтрансгаз» завершает строительство филиала Третьяковской галереи Пресс-релиз, 17:31
Кварацхелия вошел в список самых подешевевших игроков чемпионата Италии Спорт, 17:22
Египет одобрил сделку с ЛУКОЙЛом по разведке и добыче нефти под Хургадой Бизнес, 17:17