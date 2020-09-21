Кудрин назвал способ не повышать налоги

Алексей Кудрин (Фото: Алексей Никольский / ТАСС)

На протяжении ближайших пяти-шести лет государство может получить сотни миллиардов рублей в год от продажи госимущества, избежав, таким образов, повышения отдельных налоговых ставок, считает глава Счетной палаты Алексей Кудрин. Об этом он заявил во время заседания комитета Госдумы по бюджету и налогам, передает ТАСС.

«У нас настолько еще огосударствлена экономика, что получать 200-300 млрд руб. в год от приватизации легко можно в течение ближайших хоть 5-6 лет. Может, некоторые налоги не пришлось бы повышать», — отметил Кудрин.

Он привел в пример приватизацию 2019 года, которая, по его словам, позволила получить 11,5 млрд руб. «При этом 7,4 млрд руб. — это средства, поступившие за счет погашения задолженности по приватизационной сделке 2010 года. То есть всего мы получили 4,2 млрд руб. от приватизации именно объектов 2019 года», — отметил он (цитата по «Интерфакс»).

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