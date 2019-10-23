Кудрин поддержал идею амбициозной приватизации

В трехлетний бюджет заложили рекордно низкие доходы от приватизации, заявил председатель Счетной палаты Алексей Кудрин. Он согласен с предложением сделать программу приватизации «более амбициозной»

Алексей Кудрин (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что поддерживает «амбициозный план» приватизации, предложенный министром финансов, первым вице-премьером Антоном Силуановым, но считает, что его нужно было обсуждать до утверждения бюджета.

«На прошлой неделе Антон Германович вернулся к вопросу о более амбициозном плане приватизации. Мы приветствуем это заявление, но вообще-то это следовало обсуждать до бюджета», — сказал Кудрин на слушаниях в Госдуме, где в первом чтении рассматривают проект бюджета (РБК следил за трансляцией).

По его словам, на ближайшие три года в бюджете заложены рекордно низкие доходы от приватизации — 11 млрд руб.

После встречи с иностранными инвесторами в Вашингтоне 19 октября Силуанов сообщил, что российские власти согласны с тем, что приватизацию «нужно делать более амбициозной». «Спрашивали про взаимодействие бюджетной и денежно-кредитной политики, спрашивали про приватизацию, почему у нас такие низкие планы по приватизации», — сказал он (цитата по «РИА Новости»).