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Кудрин поддержал идею амбициозной приватизации
В трехлетний бюджет заложили рекордно низкие доходы от приватизации, заявил председатель Счетной палаты Алексей Кудрин. Он согласен с предложением сделать программу приватизации «более амбициозной»
Алексей Кудрин (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что поддерживает «амбициозный план» приватизации, предложенный министром финансов, первым вице-премьером Антоном Силуановым, но считает, что его нужно было обсуждать до утверждения бюджета.

«На прошлой неделе Антон Германович вернулся к вопросу о более амбициозном плане приватизации. Мы приветствуем это заявление, но вообще-то это следовало обсуждать до бюджета», — сказал Кудрин на слушаниях в Госдуме, где в первом чтении рассматривают проект бюджета (РБК следил за трансляцией).

По его словам, на ближайшие три года в бюджете заложены рекордно низкие доходы от приватизации — 11 млрд руб.

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Счетная палата раскритиковала проект бюджета на три года

После встречи с иностранными инвесторами в Вашингтоне 19 октября Силуанов сообщил, что российские власти согласны с тем, что приватизацию «нужно делать более амбициозной». «Спрашивали про взаимодействие бюджетной и денежно-кредитной политики, спрашивали про приватизацию, почему у нас такие низкие планы по приватизации», — сказал он (цитата по «РИА Новости»). 

Министр заявил, что приватизация необходима для снижения доли государства в экономике, а не для доходов бюджета. По его словам, власти не испытывают проблем с финансированием дефицита бюджета, и приватизация рассматривается «исключительно как структурная мера».

При подготовке этой программы нужно учитывать как пакеты компаний «небольшого дивизиона», так и рассмотреть крупные компании, сказал министр. «Какие именно, я бы сейчас не стал называть», — добавил он.

Счетная палата уже критиковала проект бюджета на 2020–2022 годы: аудиторы не верят в прогноз по росту экономики, сомневаются насчет объема дивидендов госкомпаний и недовольны низким финансированием образования и медицины.

Автор: Константин Нагаев
Теги: Алексей Кудрин, приватизация
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