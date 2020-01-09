Правительство опубликовало план приватизации до 2022 года

Правительство на своем сайте опубликовало прогнозный план приватизации на 2020-2022 годы. Власти ожидают, что поступления в федеральный бюджет будут составлять 3,6 млрд руб. ежегодно.

Согласно плану, за трехлетку будут приватизированы 86 федеральных унитарных госпредприятий, 186 акционерных обществ, доли участия государства в 13 обществах с ограниченной ответственностью, а также еще 1168 объектов. Точные сроки и способы приватизации будут определены «с учетом конъюнктуры рынка» и по рекомендациям «ведущих инвестиционных консультантов».

Как и сообщал глава Минэкономразвития Максим Орешкин, государство, среди прочего, планирует выйти из капиталов Махачкалинского морского торгового порта (сейчас 100% у Росморречфлота), Новороссийского морского торгового порта (62% у «Транснефти», 20% — у Росимущества) и «Алмазювелирэкспорта» (100% в федеральной собственности) после передачи полномочий по экспорту драгметаллов Госфонду России.

Кроме того, государство планирует сократить свою долю в банке ВТБ (до 50% плюс одна обыкновенная именная акция), «Росспиртпроме» (до 75% плюс 1 акция), «Современном коммерческом флоту» (до 75% плюс 1 акция) и «Кизлярском коньячном заводе» (до 50% плюс 1 акция).